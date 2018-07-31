人工智能：中國與美俄角力國際外交舞台的新利器

圖片版權 Science Photo Library Image caption 圍繞人工智能，中美之間開展爭霸競賽。

國際外交舞台上，一個經常用的形容詞是「風雲變幻」。但是，中國的科學家相信，國際關係看似變幻莫測，實則有序可循。

利用人工智能AI進行數據分析，可以從紛繁的蛛絲馬跡中理出個頭緒脈絡，預測外交領域裏的冷暖陰晴。

中國外交部在接受《南華早報》的採訪時首次證實，中國正在研發專門用來分析國際形勢變幻的AI 模型，為中國的外交官預測國際關係和國際局勢的發展趨勢助一臂之力。

Image caption 陳丁丁說：靠人的大腦做外交決策遠比不上AI 的戰略判斷能力。

預測外交風雲

中國外交部沒有透露研發項目的細節。但據信中國外交部已經在使用其中一個早期研發的系統，用於中國在海外投資的風險評估以及預測發生政變和恐怖襲擊的可能性。

英國《泰晤士報》報道說，中國社科院設計的一個AI 系統據信用來對收集的大量的數據，包括從雞尾酒會上的閒談到衛星圖片，進行分析，為外交戰略的制定提供參考。

《泰晤士報》引述國際關係教授陳丁丁的話說：「量化分析已經成為研究國際關係的一個主要趨勢。國際關係是複雜的，涉及政治，經濟和社會領域的研究，但它的發展不是隨機和無序的。」

他認為，國際秩序的變化是有規律的，一個國家參與國際事務的行為也是有規則的。但是，靠人的大腦做外交決策遠比不上AI 的戰略判斷能力。

圖片版權 Xinhua Image caption 有細心者查看電視畫面上習近平發表講話時身背後的書架上的書籍，其中有兩本都是人工智能專著。

領先人工智能

中國政府對發展人工智能技術的熱情是有目共睹的。人工智能不但為中國的經濟發展助力，也越來越應用於社會管理和監控。

從協助警方識別嫌疑人臉譜到法庭的審判，人工智能技術都在發揮重要的作用。

中國國家主席習近平在今年的新年講話中宣示，到2030年，中國要成為世界AI技術的研發中心。

有細心者查看電視畫面上習近平發表講話時身背後的書架上的書籍，其中有兩本都是人工智能專著。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國和中國都把AI技術列為最重要的國家發展戰略之一。但是，美國的分析人士擔心，中國與美國的政治體制不同給了中國先機。

美俄不甘落後

看好人工智能潛力致力於發展的，不僅是中國。國際舞台上中國的兩個主要競爭大國，美國和俄國也不甘落後。

俄羅斯總統普京說：「誰主導AI 領域，誰主宰世界」。

美國國務卿蓬佩奧7月30日宣佈了一個旨在抗衡中國的「一帶一路」戰略的新的投資計劃，包括美國政府投資一億一千三百萬美元，用於在印度-太平洋地區的新科技、能源和基礎設施項目的發展。

美國和中國都把AI技術列為最重要的國家發展戰略之一。但是，美國的分析人士擔心，中國與美國的政治體制不同給了中國先機。

美國華盛頓的一家智庫，新美國安全中心（the Center for a New American Security)本周發表的一份報告稱，與中國不同的是，在發展人工智能上，「美國沒有一個成型的國家戰略」。

報告把美國在發展人工智能技術上與中國出現的距離，部分的歸咎於兩國的政治制度的不同。報告稱，中國對境內網絡的控制，使得它可以獲取大量數據輸入AI系統，其效率美國不可企及。