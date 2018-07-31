馬克龍和貼身保鏢：醜聞震撼法蘭西的來龍去脈

圖片版權 AFP Image caption 馬克龍和保安貝納拉

周二（31日），法國總統馬克龍不會太舒服，國民議會要討論兩項譴責他的動議。

其實過去這兩個星期，馬克龍的日子可能一直都不太好過，法國媒體說，他面對的，是出任總統以來最嚴重的一場政治危機。

當然了，馬克龍最後被逐出愛麗舍宮的可能性非常、非常小，但是，至少在今天、在今後一段時期，馬克龍「朋友圈」爆出的醜聞，可能仍將停留在聚光燈前。

圖片版權 TAHA BAUHAFS Image caption 視頻顯示，貝納拉毆打示威者

出了什麼情況？

事可以概括為：總統保鏢打人案。主人公是馬克龍總統的保安貝納拉（Alexandre Benalla）。他今年26歲，摩洛哥後裔。

醜聞起自今年五一勞動節抗議示威期間的一段視頻。當天公休的貝拉納被拍到頭戴防暴鋼盔、身著警服上街執勤，與示威者發生肢體衝突、並動手毆打一人。

雖然總統府第一時間就了解了情況，但是，此後貝納拉仍然留在馬克龍的身邊，或者說，他的「朋友圈」內。

不過最後，紙還是沒能保住火。10多天前，視頻、以及貝納拉的身份再次曝光。此後兩天，法國的國民議會討論似乎總是歸結到一句話：馬克龍身邊怎麼有一位會動手打人的保鏢？

接下來，議會開始調查，司法啟動了應有程序，警察全力參與......保鏢打人案成了轟動、震撼法國的國家大事。

圖片版權 AFP Image caption 直到一個多星期前，貝納拉依然身居要位、手掌大權。在巴黎市中心拍攝的這張照片顯示，貝納拉站在法國足球隊大巴內最前面

總統黑材料太少了？

原本不起眼的一件小事居然成了國家大事，可以說明兩個問題：

一、反對派和媒體手中掌握的可以用來痛打總統的"黑材料"太少了，所以，抓住"貝納拉門"不放、一定要榨出最後一滴油水。但是這樣做的風險是，太過分了也可能招致公眾反感。

二、事件本身可能不起眼，但卻揭露出馬克龍政府一個更加黑暗的真相。馬克龍當選以來，我們可能一直被他的活力、魅力照花了眼，沒有注意到。

BBC駐巴黎記者司科菲爾德（Hugh Schofield）認為，這兩點都有一定的真實性。

記者說，醜聞會過去的，嚴重性也不像極左翼所說的「堪與水門事件相比」。愛麗舍宮內沒有僱傭的打手、民兵，人們可以看得出來，真正的「罪魁禍首」是貝納拉本人，一個保鏢居然如此缺乏自控。

不過，馬克龍儘管能度過這一關，但也不可能是毛髮無傷。

圖片版權 AFP Image caption 貝納拉今年26歲，是摩洛哥後裔

小鮮肉原來有泥足

醜聞曝光一個多星期，馬克龍一直保持沉默，讓人看起來他架子真是太大了，容易招人厭煩。至少開始時，馬克龍一直讓下手出面解釋，但是，下手做事太不漂亮，搞了個一團糟。

整個事件從頭到尾凸現出許多問題：總統府內有人能力非常差，有人缺乏判斷能力，有人濫用職權，各方缺乏交流和溝通。

法國人看到，原來，馬克龍也有泥足！

如果愛麗舍宮動作迅速、應對妥善，起頭那件事—5月1日遊行期間貝納拉動手打了示威者—可能很快就被"消化"掉了。

總統府應該立刻認識到，這樣一個自願去做義工參與防暴執勤、遇到示威者挑釁立刻熱血衝頭的人，根本不適合擔任總統的貼身保鏢。

事實上，貝納拉動手非常簡短、程度也不太嚴重，但這不是問題關鍵，關鍵是，他不僅行為很不光彩，而且還顯示他嚴重缺乏判斷力。對總統的貼身保鏢來說，這一能力至關重要。

但是，愛麗舍宮當時決定—我們現在還不知道是馬克龍個人決定、還是內閣成員決定，不炒貝納拉的魷魚。

貝納拉打人事發第二天，也就是5月2日，總統團隊就知道了視頻的存在。但是他們沒有做任何公開聲明，只是給貝納拉停薪留職兩星期、然後"技術降級"的處分。

事實上，他的職權好像基本沒變。就在一星期前，他還在組織法國足球隊大巴穿越巴黎中心前往愛麗舍宮的治安活動。

馬克龍個人將受到的傷害是，在外人眼裏，愛麗舍宮隱瞞真相，他們好像總認為"沒人需要知道"，貝納拉的過失是可以原諒的，他也受到懲罰了，再說，總統也很看重他……

圖片版權 Reuters Image caption 馬克龍贏得大選後，他的活力和魅力抓住了世界的眼球

紙真包不住火

愛麗舍宮似乎完全忘記了，數字時代，紙包不住火。

有人看見了真相，這人髮聲了。真相一公開，馬克龍手下人再次顯現出辦事之無能。他的官方發言人Bruno Roger-Petit告訴記者，對貝納拉的處理很適度，而且，"這是愛麗舍宮官員受過的最嚴重的處罰"。更能說明問題的可能是，就連這樣可笑的表現，還是他去年上任以來第一次從愛麗舍宮在電視上露面。

所以，一個不光彩的事，本來幾個人揚揚眉毛、幾家報紙吵吵一頓可能就消失的小事，現在在所有人眼裏都成了馬克龍擔任總統以來最嚴重的政治危機。

事情雖小，但它揭露出的總統府內的一些真相，卻能讓人的眼睛瞪倒很大。馬克龍「朋友圈」內的麻煩就這樣成了法國各界關注、熱議的"國家大事"。