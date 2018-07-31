朝鮮被指新建導彈 新加坡峰會成果存疑

Image caption 山陰洞衛星圖片，圖中文字標記處為山陰洞設施。

朝美關係正在緩和，朝鮮也已作出無核化承諾，但最近有消息稱，朝鮮似乎仍在製造新的彈道導彈。

有不具名的美國官員向《華盛頓郵報》表示，美國間諜衛星監測到，朝鮮一處製造彈道導彈地點內仍有活動在進行。

路透社援引一位官員表示，目前尚不清楚朝鮮這項工作進展到何種程度。

今年6月，特朗普與金正恩在新加坡會晤，會後兩人承諾努力實現無核化。特朗普後來表示，朝鮮「不再是核威脅」。

但這為特朗普招致了來自美國國內的批評，這種聲音認為，特朗普沒有得到金正恩關於去核和終止導彈項目的任何可靠承諾，讓步速度也過快。

這不是朝鮮第一次被指仍在繼續武器項目，這些消息也為新加坡峰會的真正成果帶來了些許懷疑。

導彈設施內有汽車進出

圖片版權 KCNA Image caption 朝鮮在2017年進行過多次遠程導彈試驗。

《華盛頓郵報》周一援引美官員消息表示，有跡象顯示朝鮮正在平壤周邊的山陰洞（Sanumdong）建造一到兩枚液體燃料驅動洲際彈道導彈（ICBM）。

山陰洞導彈研發中心曾建造過火星-15洲際導彈，這是朝鮮第一種可以抵達美國的洲際彈道導彈。

然而有美國官員向路透社表示，由於裝載燃料耗時太長，液體燃料驅動的洲際導彈「與固體燃料驅動導彈相比不具任何威脅」。

路透社同時報道稱，衛星畫面顯示山陰洞設施有汽車進出，但汽車活動規模不足以與新建導彈所需相提並論。

專家：導彈設施處於「活躍狀態」

圖片版權 AFP Image caption 特朗普與金正恩二人六月剛在新加坡會晤，此次消息為新加坡峰會成果帶來質疑。

美國米德爾伯裏國際研究學院（MIIS）導彈專家傑弗裏‧路易斯（Jeffrey Lewis）認為，山陰洞衛星圖像顯示這一設施目前處於「活躍狀態」。

「（這個設施）絶對沒有作廢，」路易斯告訴《華盛頓郵報》。「我們看到集裝箱和車輛來來往往，這是他們製造洲際導彈和運載火箭的地方。」

米德爾伯裏學院另一名朝鮮專家哈納姆（Melissa Hanham）向BBC表示，山陰洞有「進出建築的常規交通」，這種「交通模式」與朝韓峰會和朝美峰會期間狀態大致相同。

這表明，朝鮮在兩次峰會期間並未完全停止這些活動。

哈納姆指出，衛星圖像中出現了大型「顏色鮮艷的集裝箱」，這些集裝箱與金正恩此前視察洲際導彈時出現的集裝箱相似。

她補充道，雖然米德爾伯裏學院的專家們無法證實洩露的情報是否屬實，媒體報道的內容與衛星圖像所示一致。

新加坡峰會達成的「完全無核化」共識

圖片版權 AFP Image caption 特朗普與金正恩兩人在新加坡會晤後簽字，承諾將致力於發展新型關係。

朝鮮此前一共進行過六次核試驗，最近一次發生在去年九月。在過去兩年中，朝鮮的核武器項目得到極大推進。

但在新加坡的歷史性會晤中，特朗普與金正恩一致同意，向「朝鮮半島完全無核化」方向努力。

雙方對「完全無核化」的定義並不明確，而在朝鮮何時、以何種方式去核，整個過程如何驗證的問題上，目前也沒有更多細節披露。

一些專家對朝鮮「無核化」承諾的真偽抱有疑問。

上周有跡象顯示，朝鮮已經開始拆除一座重要火箭發射基地，但最近美國情報機構洩露的信息卻表示，朝鮮可能仍在秘密推進核武器項目。

有關報告顯示，朝鮮正在對其唯一的官方濃縮鈾基地進行升級，同時還在加快對其他秘密基地的改造。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上周被迫承認，朝鮮仍在繼續生產核裂變材料，但蓬佩奧堅稱，「形勢正在取得進展」。