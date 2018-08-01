美國3D打印槍支爭議：禁令下的安全隱憂

圖片版權 AFP/Getty Image caption 不少人擔憂3D打印槍支會影響普通民眾的安全

美國一名聯邦法官發佈臨時禁令，叫停3D打印槍支藍圖在網上公布。此前，不少人擔憂3D打印槍支會給普通民眾帶來安全風險。

上周五（7月27日），非營利組織「防衛分佈」（Defense Distributed）在網站上公布了槍支藍圖，這些藍圖均可下載。6月，該組織曾與特朗普政府達成和解協議，得以合法發佈這些資料。

不過，周一（30日）美國八個州與哥倫比亞特區起訴政府，要求政府對「防衛分佈」發佈禁令。他們認為，槍支難以追蹤，存在安全風險。

美國聯邦法官拉斯尼克（Robert Lasnik）周二（31日）發佈了一項臨時禁令，禁止在網上公布制槍藍圖，稱其可能落入壞人之手。拉斯尼克將於8月10日再次舉行聽證會。

「大學和公共場所都有3D打印機，可能會造成無法彌補的傷害，」拉斯尼克說。

儘管「防衛分佈」本將在周三（8月1日）發佈這些藍圖，但他們在上周就上傳了九種槍支的文件。周五至周日，已經超過1000人下載了這些文件。這些文件的內容明顯是在仿造AR-15步槍，美國許多大規模槍擊案的槍手都曾使用這種槍。

為什麼要禁止3D打印槍支？

華盛頓州總檢察長弗格森（Bob Ferguson）在西雅圖提起了對特朗普政府的訴訟，紐約州、新澤西州、麻薩諸塞州、康涅狄格州、賓夕法尼亞州、俄勒岡州、馬里蘭州，以及華盛頓特區的總檢察長都有份參與。

3D打印槍支引發了對國家安全和公民安全的擔憂。目前，無法追蹤3D打印槍支，使用該技術也無需任何背景檢查。因此，有人擔心犯罪分子可以輕易獲得武器。

安全專家還擔憂，自製槍支可以避開公共建築和機場中使用的金屬探測器。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 威爾森在2013年公布了第一把3D打印手槍「解放者」

各方有何回應？

華盛頓州總檢察長弗格森認為法官的決定是「完全、徹底的勝利」。

在周二禁令頒布前，美國總統特朗普發推特說，正在研究此事，已經跟全國步槍協會（NRA）討論過，覺得不怎麼合理。

非營利組織「防衛分佈」創辦人威爾森（Cody Wilson）對BBC表示，3D槍支不會威脅到公共安全。

「我從未看到有人使用它犯罪，」他說。

「就我所知，只有一人因為這種槍被捕。那是一名日本男士，他對製作過程很好奇。」

打印槍支的發展歷程

其實早在2013年，威爾森就展示了世界上第一把3D打印槍。

當時，"防衛分佈"的網站已經發佈了文件，展示製作過程，文件被下載了許多次，隨後美國國務院要求該組織在網上刪除這些文件。

這引發了四年的法律戰。「防衛分佈」聯合第二修正案基金會起訴美國國務院。第二修正案基金會支持擁槍的權利。

上個月，「防衛分佈」意外地打贏了官司。美國司法部認定，美國人可以「接觸、討論、使用和複製」技術資料。威爾森稱他的勝利是「可下載槍支時代」的開端。

但是批評者擔憂，這將導致「幽靈槍」、未登記武器大幅度增加，政府無從知曉，也無法追查。