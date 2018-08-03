解讀美國「小甜頭」在印太地區背後的考量

圖片版權 Getty Images Image caption 蓬佩奧在凖備出訪東南亞多國前，宣佈美國在印太地區的投資計劃。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）早前宣佈，將投放1.13億美元支持亞洲新興國家的經濟、能源與基建發展。金額之少令外界對美方目的摸不著頭腦，但分析認為，這個舉動的著眼點不是金額，而是它背後顯示出來的政策方向。

蓬佩奧沒有說明資金的具體用途，但他指這只是美國推動印太地區經濟繁榮的「押金」。他說，總統特朗普希望美國的舉動能誘發其他國家支持印太地區的自由開放發展。

這個舉動隨即被外界跟中國「一帶一路」、亞洲基礎設施投資銀行等計劃比較，但美國否認自己的計劃針對中國。中方的回應也十分冷靜，外交部發言人耿爽在周二（7月31日）的記者會上指，中方歡迎美方的舉措，希望美國和其他國家「喊破嗓子不如甩開膀子」，為幫助亞洲國家的發展拿出真金白銀。

1.13億美元可以做甚麼？

澳大利亞外交部在蓬佩奧的宣佈後發出聲明，稱將會與日本美國聯手一起推動印太地區的發展。澳大利亞的聲明特別提到，三國都同意計劃將著重聘請本地勞工，以避免將受惠國陷於「不能持續的債務」。

雖然美方計劃得到了其他國家的響應，但它提供的資金與中國在「一帶一路」投入的金錢相比，仍然十分少。

圖片版權 AFP Image caption 肯尼亞早前建成全長472公里的蒙內鐵路，中國在這條鐵路總共投資了32億美元。

就「一帶一路」而言，中鐵國際牽頭興建的印尼雅萬高鐵在2016年動工，全長142.3公里，完工時從首都雅加達到當地第四大城市萬隆預計只需36分鐘。這單一項目的造價已達70萬億印尼盾（即約55億美元），大部份資金由中國國家開發銀行借出。

另外，斯里蘭卡利用來自中國的貸款建造了漢班托塔港，花費超過10億美金。

中國在巴基斯坦的投資更龐大，中國在中巴經濟走廊（China-Pakistan Economic Corridor）投入了460億美元建設多項基建。其中，瓜達爾港在2016正式開通，成為中國向中東和非洲出口的最新國際貿易通商樞紐。

「喊破嗓子不如甩開膀子」

多名研究印度、菲律賓和巴基斯坦的專家分別都對BBC中文指出，這些國家短期內都不會因為美方的計劃而改變它們現行的政策，但最主要的原因不是美方的援助金額少，而是因為美方欠缺實際行動。

香港科技大學社會科學部助理教授白立邦（Naubahar Sharif ） 認為，美方拋出的金錢之少，正是反映了美國政府對處理國內外事務的矛盾。「美國一方面認為，它必須做點事去抗衡中國在亞洲地區的威脅，但另一方面特朗普的政策卻不是那麼外向。」

菲律賓大學政治學系教授卡洛斯（Clarita Carlos）形容，美方的投資金額與童話故事「小人國」差不多少。她認為，如果美方想向菲律賓等亞洲國家顯示它們有一種「特殊關係」，就應該把菲律賓納入豁免美國進口鋼鐵關稅的清單。「紙上談兵不是難事，我們希望想看多一點實際行動。」

蓬佩奧宣佈計劃之時，他正凖備出訪馬來西亞、新加坡和印尼。香港親北京報章《大公報》留意到，他出任國務卿至今逾三個月，四次出訪亞洲，但仍未踏足印度。

印度國防分析研究所（Institute for Defence Studies and Analysis）中國研究員普拉尚特‧辛（Prashant Singh）認為，特朗普必須做點事，顯示他對維持與印度關係的誠意，但目前特朗普仍沒有做任何事，顯示印度在美國的外交政策享有「優先權」。

圖片版權 Getty Images Image caption 菲律賓總統杜特爾特上台後，嘗試與中國建立更緊密關係，但引起國內反彈。

「兩名男生在追求亞太地區國家」

另外有意見認為，無論是中國的「一帶一路」策略還是美國的「印太戰略」，都是長久的遊戲，短期內沒有一些矚目的改變是意料之內。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）研究員馬利德（Richard McGregor）認為，美方在宣佈計劃前欠缺詳情，但他認為東南亞國家大都歡迎美國的計劃，因為他們始終不願意單依靠來自中國的投資。

也有專家認為，美國提供投資的目的並不是要以金額取勝，而是一種「象徵性」的意義，目的是為了向亞太地區國家顯示美國仍然重視這個地區。

菲律賓德拉薩列大學（De La Salle University）助理教授海達裏安（Richard Heydarian） 認為，美國的舉動可能會影響日本等國家往後的對華政策。他指出，日本在「美國強勢軍事力量的庇護下，就會更勇於在經濟上挑戰中國」。

日本去年與印度聯手，推動在非洲、伊朗及東南亞投資多項基礎建設，其中「自由走廊」（Freedom Corridor）計劃被視為兩國抵抗中國「一帶一路」計劃的舉動。

圖片版權 AFP Image caption 日本和印度的海外基礎建設計劃稱為「自由走廊」。

「我認為，如果把美國和日本的力量合併起來，能更堅實地反制中國在區域內的經濟影響力。但如果單靠蓬佩奧提出的投資額度，那當然是不足夠的。」

香港科技大學助理教授白立邦形容，東南亞國家現在就像一名同時被中美兩個「男生」追求的「女生」。他補充道，從經濟角度考慮，美方像個「窮男生」，不能像中國一樣大灑金錢，帶這些東南亞國家到高檔的餐廳約會，但他認為這些國家同時會從地緣政治的角度考慮問題。

「例如，印度等國家本身也是十分大。它也許會想：為何我們要接受中國的'一帶一路'計劃？也許在不久的將來，我們也會有自己的經濟計劃，也許我們在接受'一帶一路'計劃時要小心點。」