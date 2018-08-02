丹麥禁止蒙面 七張圖看懂穆斯林婦女頭巾

圖片版權 Getty Images

8月1日起，丹麥禁止婦女在公眾場所蒙面，違規者處以罰款。

初次犯規可能面臨大約135歐元的罰款，「屢教不改」第四次被抓住，罰款額可能會提高到1350歐元。

丹麥司法大臣保爾森說，「我們必須能夠看到彼此的面部表情，這是丹麥的價值觀之一。」

禁令生效後，丹麥一些穆斯林活動人士走上街頭抗議。

在丹麥首都哥本哈根和第二大城市奧胡斯，逾千人聚集在街頭，她們身穿傳統伊斯蘭罩袍、頭蒙面紗，表達對丹麥政府的不滿。活動人士說，丹麥政府破壞了女人的著裝自由。

穆斯林佔丹麥人口的大約5%。

歐洲其他國家動態：

奧地利：2017年10月開始在公眾場所禁止穿戴全部遮住面部的頭巾、罩袍。法律規定，從發際線到下巴的面部必須露在外面，禁止穿戴布卡、尼卡伯一類的穆斯林頭巾、罩袍。但奧地利同時也禁止在公眾場所使用其他遮蓋面部的服飾，比如醫用口罩、化妝成小丑。

德國：德國沒有全國性法律禁止蒙面，但是一些省份已經禁止教師、公務員戴頭巾。2016年12月，德國總理默克爾說，在法律准許的情況下，德國應該禁止女性將面部全部遮住。同年8月，法國內政部長提議在公共建築內禁止布卡。

法國：2011年4月11日，法國成為第一個禁止在公眾場所蒙面的歐洲國家。不論是法國婦女還是外國婦女，走出家門一定不能只露眼睛，否則會被罰款。

比利時：2011年7月，蒙面禁令生效。法律規定，在公園、大街等類地方不能穿戴可以遮掩身份的服飾。

荷蘭：議會上院正在考慮類似禁令。2016年11月，議員投票支持禁止在公共場所蒙面，其中包括布卡、尼卡伯，但也包括其他遮蓋面孔的服飾，比如滑雪面罩、頭盔。

英國：沒有禁令。不過，2016年8月民調機構YouGov調查發現，57%的英國人支持禁止蒙面。

布卡、尼卡伯、喜佳伯......世界各地穆斯林婦女的頭巾、罩袍都有哪些呢？

Image caption 喜佳伯

喜佳伯：喜佳伯也泛指遮蓋，但通常用來指穆斯林婦女的頭巾。喜佳伯頭巾有各種款式、顏色，在世界各地都比較普遍。在西方，穆斯林婦女最多使用的喜佳伯一般只遮蓋頭髮、耳朵、頸部，但是面部裸露。

Image caption 尼卡伯

尼卡伯：尼卡伯是面紗，幾乎蓋住全部臉部，只留下眼睛。但是，也可以再加上單獨的蒙眼面紗。尼卡伯和配套頭巾同時戴，也常常與黑色長罩袍一起穿，在北非、中東地區較為常見。

Image caption 布卡

布卡：布卡是包裹最嚴的罩袍，是蒙面、蒙身的一件套，從頭到腳，通常只在眼睛部位留有網格樣的窗口。布卡常見於阿富汗、巴基斯坦。

Image caption 阿米拉

阿米拉：阿米拉分兩部分，裏面是一頂裹緊頭部的小帽子，通常是棉制或者混紡，外面是筒狀圍巾。阿米拉露出面部，過肩，覆蓋部分前胸。顏色、款式比較隨意，多見於阿拉伯海灣國家。

Image caption 莎伊拉

莎伊拉：莎伊拉是長方形圍巾，裹在頭上，落在肩部圍好或者夾好。莎伊拉顏色、佩戴都比較隨意，可以露出一部分頭髮、頸部，多見於海外國家。

Image caption 喜瑪爾

喜瑪爾：喜瑪爾像斗篷一樣，長及腰部，完全遮蓋住頭髮、頸部、肩部，但是面部裸露。在傳統的中國穆斯林地區，很多婦女穿戴喜瑪爾。

Image caption 卡多爾

卡多爾：卡多爾是蓋住全身的罩袍，面部裸露，通常下面還要再戴上小頭巾。卡多爾在伊朗比較多見。