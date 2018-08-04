BBC中文本周推薦：你不容錯過的五個故事

2018年的第31周，中國前「網絡沙皇」魯煒被移送浙江省寧波市人民檢察院審查起訴；#MeToo運動在中國蔓延，從公益圈燒到佛界，越來越多的中國女性站出來，自述自己被性侵的經歷；中美貿易戰持續，BBC記者試圖從中國一般家庭的生活視角，觀察中美貿易戰的影響。

1.中國「網絡沙皇」 魯煒被公訴 「化妝師」不為人知的一面

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中國官方媒體周一（7月30日）通報，魯煒涉嫌受賄一案移送浙江省寧波市人民檢察院審查起訴。這位中國網絡「前大總管」用21年，從廣西到北京；用13年，從新華社記者到副社長；從網絡沙皇到囚徒，不到5年。我們從他仕途的起點開始，勾勒他從一路升遷到落馬隕落的重要時刻。

2. 中國#metoo蔓延 揭權力規則下隱蔽性侵

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近日，中國#MeToo運動從公益圈蔓延到媒體圈，甚至佛界。從「公益人」雷闖到前記者章文，再到北京龍泉寺方丈釋學誠，已有多名知名人物在中國大陸的社交媒體上被指性侵或性騷擾，輿論焦點也開始轉向整個中國社會權力規則下更隱蔽、更常態的性侵害。

3. 中美貿易戰：餐桌、學費、房地產，看你的生活如何被影響

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作為近幾個月的國際熱點話題，中美貿易戰對中國普通百姓的生活確實產生了實實在在的影響。去菜市場，發現東西更貴了；因為人民幣的持續貶值，去美國留學也要掏更多學費；如果持有股票資產，在貿易戰的背景下更需要小心。

4. 恐怖女孩「Momo」引全球挑戰熱 警方發參與警告

圖片版權 Twitter Image caption 「Momo」邀請公眾與陌生號碼互動，有的號碼來自日本，有的號碼來自墨西哥等國。

蒼白的皮膚，詭異的微笑，以及泛紅突出的眼球，恐怖女孩「Momo」究竟是誰？她的形像起源於哪裏？參與她的挑戰活動會有什麼危害？這篇文章解答了這些問題。

5. 專訪馮唐：為什麼中國這麼多「中年油膩猥瑣男」

Image caption 7月香港書展期間，馮唐在香港接受了BBC中文專訪。圖為受訪者提供。

去年，內地作家馮唐的一篇文章讓「油膩中年」成為年度熱詞，也將自己置於公眾的放大鏡下。有人說，馮唐自己不就是個油膩的中年男人嗎？香港書展期間，BBC中文專訪馮唐。他如何進一步闡述「油膩」和「中年」？中年油膩猥瑣男是中國特色嗎？