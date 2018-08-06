Tinder, Chappy, Bumble 約會App中看年輕人交友觀

一則BBC廣播一台Newsbeat欄目的調查顯示，約會App是人們最不喜歡的認識新朋友的方式，儘管大約有一半的16-34歲的人在使用它們。

這些年輕人中，幾乎三分之一的人使用Tinder，Chappy和Bumble之類App的原因是 「太害羞」，因為他們在現實中與人面對面接觸有困難。

調查還顯示，這些App的用戶中幾乎有一半是21歲之前就開始使用，其中三分之一的人使用目的是「找炮友或者性伙伴」。

在使用約會App的2,066名受訪者中，超過四分之一的人與約會對象形成了長期戀愛關係甚至結婚。

關係心理學家馬德琳（Madeleine Mason Roantree）認為，更多人正在使用約會App是因為他們想要「即時生效」。

圖片版權 Getty Images Image caption Tinder is the most popular dating app, with 60% of those who have used the apps saying they have an account on it

「每一次匹配成功都像一個多巴胺點擊 ，點亮了我們大腦中的快感傳感器，因此很容易上癮，」她解釋道。

但她表示，這也可能導致抑鬱情緒，因為人們正在接受更多拒絶。

調查顯示了什麼？

45％的人在某個時候使用過約會App

37％的人認為約會App是他們最不喜歡的認識新伴侶的方法

17％的人在約會App上遇到了他們的現伴侶

18％的人通過朋友、家人或相親認識他們的現伴侶

45％的人在21歲之前使用過約會App

數據取自YouGov代表BBC廣播一台Newsbeat欄目在2018年4月3-10日對20166名16-34歲的年輕人所作的調查。

二十六歲的喬丹（Jordan）同意馬德琳的觀點：「就我而言，約會App引發了許多與心理健康有關的問題—自我懷疑和焦慮，」他告訴Newsbeat。

「我晚上出去玩的時候，發現很難遇到對的人，所以很多時候我站在舞池裏時，我其實在手上在玩約會App。在這類平台上，你想走就走，你可以說很多在現實中當面不會說的話。」

Image caption Jordan says he's been judged on dating apps for being "too young, too old and too fat"

「被評判的是你呈現在屏幕上的形像，而不是你本人，對我而言，這是非常難以對付的。」

喬丹說，他因為「太年輕、太老、太胖」而在約會應用上受到評判。

Chappy的杜馬斯（Sam Dumas）解釋說，與App上的人交談是「與你可能在現實中無法認識到的人聯繫的一種方式」。

「酒吧和俱樂部有在物理空間上關閉的趨勢，這些年，它們正變得越來越少。」

Newsbeat發現，在過去10年，已經有一半的英國夜店關閉了。這也是3年前，32歲的傑米（Jamie）和伊萬娜（Ivana）轉向約會App的原因。

「我發現你在酒吧裏找不到人，」伊萬娜告訴Newsbeat。

這對伴侶在Bumble遇到彼此，並於半年前訂婚。

「世界已經變了，一切都以線上為基礎了，」來自斯特林的傑米說。

「你必須給它一個機會，讓人們從懷疑中獲益。在線約會App有很多負面的東西，但我們已經證明它確實有效。」

對此，伊萬娜非常同意，她說：「一切都是通過向右滑動開始的，想起來就很瘋狂。」