圖片版權 PA Image caption 英國皇家空軍的首批4架F35B閃電戰機6月從美國南卡羅來納州博福爾基地起飛，越過大西洋飛抵英國。

F35：號稱迄今世界上最先進的第五代隱形戰機。英國皇家空軍訂購的首批4架F35戰機6月份剛飛越大西洋落地諾福克空軍基地。

Tinder: 時髦的交友App，對不想一定終身的多情者或尋求婚外戀的人似乎特別有吸引力。

這兩者之間乍看風馬牛不相及，但英國國防部的一份聲明硬是牢牢地把二者拴在了一起。

警惕黑客美人計

英國國防部8月5日發表一份聲明，確認發生最新一起盜竊F35超級戰機秘密的企圖。但是，盜竊機密者使用的手法和渠道與傳統的軍事或工業間諜很不一樣。

國防部承認，皇家空軍現役軍人在交友App Tinder上的個人檔案被黑客攻擊。黑客以多情女子的身份出現，對F35戰機刨根問底。

國防部的聲明強調，媒體的有關報道「不正確」，「沒有任何涉及F35戰機的敏感或機密資料被洩漏」。

黑客曾利用交友網站盜竊F35戰機機密的企圖，是因另一樁「洩密」而曝光。

英國《星期日郵報》得到了英國皇家空軍安全主管發佈的一份內部備忘錄。備忘錄通告了上周發生的黑客企圖利用交友網站Tinder向英國皇家空軍現役軍人套取F35戰機機密的事件。

備忘錄說，個人資料被黑客攻擊的那名現役軍人立刻向上級作了匯報，也沒有任何機密被竊，但「這個事件凸顯了在社交媒體平台上將個人資料與皇家空軍鏈接的危險」。

圖片版權 Israel Defense Forces Image caption 英國諾福克空軍基地的一架F35隱性戰機。羅爾斯·羅伊斯公司參與了F35的設計和製造。

一代天驕引間諜無數

F35隱形戰鬥機是美國洛克希德·馬丁飛機公司化數十年心血設計及生產的、世界上目前唯一已投入服役並經歷了實戰環境的第五代戰鬥機。

它被視為是美國及其盟國陸海空軍21世紀最先進的主力戰鬥機之一。

圍繞F35戰機的間諜與反間諜較量也一直在進行。

就在首批F35飛抵英國的6月，英國反恐警察逮捕了一名前羅爾斯·羅伊斯的工程師，指控其將F35的機密洩露給中國。

英國的羅爾斯·羅伊斯發動機公司參與了F35的設計研發。被指控的布賴恩·瓊斯退休前是內燃機技術專家，有40多年的飛機渦輪發動機設計製造經驗。

有消息說，英國軍情五處得到密報說瓊斯透露了機密，因此立案調查。

在互聯網上，仍可見到瓊斯以訪問學者名義受邀前往西安航空學院講學的新聞。他的頭銜是教授、英國皇家特許工程師、機械工程學會會員。羅爾斯-羅伊斯在中國西安設有獨資的羅爾斯-羅伊斯（西安）機械製造有限公司。

圖片版權 xinhua Image caption 中國和俄羅斯都在研發具有隱形功能的第五代戰機（中國殲-31隱形戰鬥機）。

「黑客攻擊 數以萬計」

黑客攻擊盜取F35機密的企圖，這也不是首次。

戰機製造商洛克希德·馬丁公司聲稱，它「每周粉碎了數以萬計的黑客攻擊，以確保有關機密不被盜走。」

英國《星期日郵報》早在2013年就曾報道說，中國軍方的網絡間諜被發現曾多次試圖偷取英國最先進的隱形戰鬥機F35的秘密。

英國同意向美國購買總數138架F35戰機，實現主力戰機的更新換代。首批48架F35戰機的總購價達90億英鎊。

這些F35戰機將部署在陸地和"伊麗莎白女王"號和"威爾士王子"號兩艘新建航母上。

今年秋季英國將在美國佛羅里達附近海面的"伊麗莎白女王"號航母上測試F35戰機短距起飛。

但是，要使F35與新的英國航母匹配，還要進行多項更新改裝，總花費據報可能高達120億英鎊。