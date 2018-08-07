盤點全球奇葩男女風俗 令人咋舌的「性趣」奇聞

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性可能是人類最古老、也是最共同的一項"活動"了。然而，國與國、文化與文化之間對性有著各異的風俗和習慣。BBC為你梳理來自全球各地奇異的"性趣"趣聞。

用魚求愛

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韓國女性不願生小孩，日本年輕人性事越來越少。這些你可能都聽說過。但你知道用魚求愛的習俗嗎？

在巴西一個叫Mehinaku的小村，追女孩子要有抓魚的本事，誰有本事捕到大魚，就能俘獲女孩子的芳心。

私處有暱稱

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夏威夷土著人崇拜性器官，他們傳統上會給自己的私處起一些暱稱。

不僅如此，上到皇族，下到普通人，夏威夷土著人還為自己的私處"大唱頌歌"，歌中會公開詳盡描繪自己的"神秘之地"多麼頑皮嬉戲等。

規定做愛日

圖片版權 Getty Images Image caption 俄羅斯鼓勵夫婦多生育，特意規定做愛假期

俄羅斯的一個地區為了鼓勵夫婦生育，把每年的9月12日定為官方的"受孕日"。當地政府把這一天定為假期， 鼓勵夫婦呆在家裏"造人"。

如果9個月後生了孩子，那還會得到當局的物質獎勵， 比如攝像機、冰箱、洗衣機等。

腋下蘋果求偶

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在奧地利鄉下的一些地方，有女性把蘋果片夾在腋下跳舞，之後把帶著自己腋窩風味的蘋果片送給在場的中意男性的風俗。

如果收到蘋果的男性也對該女子感興趣，就會咬一口蘋果。

喜歡他就把他撂倒

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在哥倫比亞的Guajiro部落，當地有一個風俗，男女青年在參加特別儀式舞蹈時，如果一名女子有本事將一名男子絆倒，那麼他們必須要做愛。

丹麥人假期最高產

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根據一家旅遊公司Spies Travel 的研究，丹麥人在度假時做愛最多。因此丹麥10%的寶寶都是父母在度假時懷上的。

該公司從2014年開始，只要父母能證明是在選用了他們公司的假期而出生的寶寶，就能免費享受3年各種嬰兒系列和服務。同時，他們還提供對孩子友善環境的假期。

希臘人做愛最多

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根據安全套品牌杜蕾斯（Durex）針對全球26個國家3萬成年人所作的一份調查顯示，希臘人性事最多。

希臘人每年平均做愛164次。到底是因為希臘的天氣，還是美食和橄欖呢？ 不得而知。

也許是古代傳統的傳承吧。因為畢竟，古希臘人以開放以及性寬容等而著稱。