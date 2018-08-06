BBC事實核查：全球水壩熱的隱憂與爭議

圖片版權 AFP Image caption 老撾早前倒塌的水壩由老撾、泰國和韓國的公司興建。

老撾早前有水壩倒塌，至今造成最少30人死亡，令全球近年大興土木建造水壩帶來的問題再次進入公眾眼球。

老撾能源與礦業部長坎馬尼（Khammany Inthirath）指，水壩倒塌的原因可能是因為施工質素欠佳，指政府將會就意外進行正式調查。

法新社報道指，老撾近年大力發展水力發電，希望成為東南地區一個主要電力輸出國，但過快的發展引來外界質疑。

世界銀行（World Bank）曾在世界各地投資，幫助許多國家興建水壩，但其中一些水壩引來反對聲音，令它在上世紀九十年代開始減少投資興建水壩，中國在近年開始填補了這個空缺。

專家指出，中方在投資水壩時不會太理會水壩對當地環境與社會的影響，令中國的投資更受歡迎。

為甚麼這麼喜歡水壩？

根據德國蒂賓根大學（University of Tubingen）研究員莎芙（Christiane Zarfl）等學者提供的數字，全球目前已經投產或計劃中、用作水力發電的水壩約有3,500座。這個數字並不包括那些純粹用來控制供水、防洪、導航和休閒娛樂的水壩，因此實際上可能還有更多水壩。到了2030年，這個數字可能增加一倍。

莎芙提供的數字又顯示，自2015年起非洲國家總共建議興建接近100個新水壩，南美洲國家也建議了總共約130個新水壩。

湄公河的源頭在中國，流經緬甸、老撾、泰國、柬埔寨和越南，最終流入南中國海。這些國家目前在湄公河上建成了五個水壩，還有兩個在建造中。另外，各國還分別計劃在河道上興建總共十座新水壩。

但是，水壩經常成為政府與原住民、甚至國與國之間衝突的原因。

中國西南部在2010年遇到乾旱天氣，湄公河的水量大減，令位於河道下游水域的國家無法獲得足夠的水源灌溉農作物。泰國和越南等國的一些學者批評，中國在湄公河上游興建了水壩用作水力發電，令它們獲得的用水大減，但中國多次否認這個說法。

另外，巴西公司計劃在亞馬遜森林興建的蒙蒂貝盧水壩（Belo Monte dam）和埃塞俄比亞（Ethiopia）計劃在尼羅河興建的水力發電堤壩也引發許多爭議。

荷蘭國際水利環境工程學院（IHE Delft Institute for Water Education）高級講師施邁爾（Susanne Schmeier）指出，各地政府推廣水力發電時，都把它描繪成幫助當地人口擺脫貧窮的方法。她承認，社會發展需要電力，也必須有可持續發展的水力發電設施。「問題是，誰能決定我們怎樣在這方面發展？」

圖片版權 AFP Image caption 巴西2011年計劃在亞馬遜森林興建水壩，引起當地原住民不滿。

中國成世界水壩項目最大投資者

正因為這些爭議，世界銀行在上世紀九十年代開始，減少在各國水壩建設的投資。它在1993年更從印度訥爾默達河（Narmada river）一個水壩計劃撤資。《經濟學人》形容，世界銀行曾經是全球最積極推動水壩工程的力量，但現在「害怕了」。

世界銀行2000年委托世界水壩研討會（World Commission on Dams），研究水壩對當地社會與環境的影響。研討會發表的報告指，全球約有4000萬到8000萬人因為水壩工程，被迫離開家園。有研究更指出，因水壩工程被迫另外尋找農地與捕魚地點的人比這個數字更多。

國際水力發電協會（International Hydropower Association）發言人亨利（Will Henley）形容，世界水壩研討會的報告是水力發電發展的「分水嶺」，許多國家從此在發展水利工程時，更重視工程對社區和環境帶來的影響。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國三峽大壩是世上目前最大型的水力發電站。

中國的三峽大壩

世界上最大型的水力發電站

建築費約1800億元人民幣（相等於約260億美元）

建造期間，令約140萬人被迫遷離家園

落成後淹浸了13個城市，140個鎮及約1350村落

發電量相等於11個核子發電站

世界銀行減少在水利項目建設的投資之際，中國在這方面的投資同一時間慢慢增加。國際水力發電協會估計，在2000年以來，全球新建成的水壩中有一半位於中國，中國的水力發電量更是美國的兩倍。

它同時更在其他國家投資水力發電項目，取代世界銀行在這方面的角色。專家估計，中國公司目前控制全球最少一半用於水力發電的水壩。

荷蘭烏得勒支大學（University of Utrecht）研究員基爾赫（Julian Kirchherr）指，中國公司在投資水利項目時，都不會十分關注項目會否對當地生態和社區造成的影響，因此十分受水壩興建者的歡迎。

水壩是好還是壞？

專家指出，一個水壩項目是否會對當地造成影響，取決於建造方式，也要與當地社區溝通。

德國蒂賓根大學研究員莎芙指，計劃興建水壩時，建造方應該同時考慮它會否與其他現存的水壩造成影響，這個過程得花一點時間。

有團體在2012年發表報告指，因為水壩工程而被迫遷徙的人口中，有70%指他們在搬遷後變得貧窮。但同時，興建水壩可以為當地提供電力，也能幫助農業發展。

世界銀行近年為兩個在老撾的水壩項目注資。荷蘭國際水利環境工程學院高級講師施邁爾認為，這顯示國際社會近年在興趣水壩的同時，也開始著重這些項目的管理質素。