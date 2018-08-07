美國重啟制裁伊朗 暫未涉及石油

圖片版權 Reuters Image caption 特朗普稱，伊朗核協議是「糟糕的單方面協議」。

繼退出2015伊朗核協議後，美國總統特朗普簽署協議，從本周起重新啟動對伊朗的全面制裁。

此次制裁措施意在打擊伊朗汽車行業和黃金及其他重要金屬貿易，於美東夏季時間周二起生效。

特朗普認為經濟壓力可以迫使伊朗達成新協議，終結其「邪惡」活動。伊朗總統魯哈尼則稱，美國此舉為「心理戰」。

魯哈尼通過伊朗國家電視台回應表示，不會在最後關頭進行談判。「我們一向傾向於民主與對話……但對話需要誠信，」他說道。

特朗普警告稱，任何違反制裁的個人或實體或將面臨「嚴重後果」。

作為2015年伊朗核協議的簽字方，英國、法國及德國對美國舉動「深表遺憾」。三國表示，將繼續履行協議所作承諾。伊朗稱，如果經濟利益可以得到保障，將繼續履行協議。

2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國及德國達成伊朗核問題全面協議。今年5月，特朗普宣佈退出伊核協議。

特朗普為何退出？

圖片版權 AFP Image caption 能源出口對伊朗經濟至關重要。

根據協議，伊朗將限制其引發爭議的核活動，並得到放寬制裁作為回報。

美國前總統奧巴馬堅稱，這份協議將會使伊朗放棄開發核武器，從而使世界更加安全。

但特朗普表示這是一個「糟糕的單方面協議」。特朗普宣稱，協議中的「日落條款」（2025年協議失效後伊朗鈾濃縮限制將獲解除）不可接受；且伊朗彈道導彈計劃未納入協議；協議也沒能阻止伊朗在敘利亞、也門等周邊國家的「邪惡行為」。

重啟的制裁是哪些？

根據特朗普簽署的行政令，午夜開始重啟的禁令針對：

伊朗政府購買或收購美元現金

伊朗的黃金及其他貴金屬貿易

伊朗工業生產過程中使用的石墨、鋁、鋼、煤和軟件

與伊朗貨幣裏亞爾有關交易

與伊朗發行主權債券有關活動

伊朗汽車行業

圖片版權 EPA Image caption 自美國退出伊核協議後，伊朗人開始購買金幣。

從11月5日起，可能會有破壞性更強的制裁得到重啟，具體針對以下領域：

伊朗的港口運營商，以及能源、航運及造船業

伊朗與石油有關交易

外國金融機構與伊朗中央銀行的交易

「我很高興地看到，許多國際企業已經表明離開伊朗市場的意願，也有一些國家表示會減少或停止進口伊朗原油，」特朗普發表聲明表示。

「我們敦促所有國家採取此類措施，讓伊朗明白，他們的政權面臨一個選擇：要麼改變他們的威脅性、破壞穩定的行為，重新融入全球經濟，要麼繼續沿經濟孤立的道路前進。」

國際社會反應

伊朗沒有立即進行回應，但伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）此前表示，美國正在被「孤立」。

扎里夫稱，伊核協議的達成花了很長時間，很難想像與一個撕毀這份協議的人進行談判。「誰能相信特朗普是認真想要對話的呢？」

英法德三國外長與歐盟外交政策高級代表發表共同聲明稱，伊核協議是行之有效的，對全球安全「至關重要」。為保護歐洲企業與伊朗貿易免受美國制裁影響，歐盟已啟動一項防衛法（blocking statute）。

然而一位不具名的特朗普政府官員表示，美國對這種行為並沒有「特別擔心」。

這位官員指出，自今年五月美國退出核協議以來，伊朗已經出現重大經濟困難，裏亞爾已貶值近80%。