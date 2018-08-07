美國重啟制裁伊朗 暫未涉及石油

  • 2018年 8月 7日
File photo showing US President Donald Trump speaking to reporters after declaring his intention to abandon the Iran nuclear deal (8 May 2018) 圖片版權 Reuters
Image caption 特朗普稱，伊朗核協議是「糟糕的單方面協議」。

繼退出2015伊朗核協議後，美國總統特朗普簽署協議，從本周起重新啟動對伊朗的全面制裁。

此次制裁措施意在打擊伊朗汽車行業和黃金及其他重要金屬貿易，於美東夏季時間周二起生效。

特朗普認為經濟壓力可以迫使伊朗達成新協議，終結其「邪惡」活動。伊朗總統魯哈尼則稱，美國此舉為「心理戰」。

魯哈尼通過伊朗國家電視台回應表示，不會在最後關頭進行談判。「我們一向傾向於民主與對話……但對話需要誠信，」他說道。

特朗普警告稱，任何違反制裁的個人或實體或將面臨「嚴重後果」。

作為2015年伊朗核協議的簽字方，英國、法國及德國對美國舉動「深表遺憾」。三國表示，將繼續履行協議所作承諾。伊朗稱，如果經濟利益可以得到保障，將繼續履行協議。

2015年7月，伊朗與美國、英國、法國、俄羅斯、中國及德國達成伊朗核問題全面協議。今年5月，特朗普宣佈退出伊核協議。

特朗普為何退出？

圖片版權 AFP
Image caption 能源出口對伊朗經濟至關重要。

根據協議，伊朗將限制其引發爭議的核活動，並得到放寬制裁作為回報。

美國前總統奧巴馬堅稱，這份協議將會使伊朗放棄開發核武器，從而使世界更加安全。

但特朗普表示這是一個「糟糕的單方面協議」。特朗普宣稱，協議中的「日落條款」（2025年協議失效後伊朗鈾濃縮限制將獲解除）不可接受；且伊朗彈道導彈計劃未納入協議；協議也沒能阻止伊朗在敘利亞、也門等周邊國家的「邪惡行為」。

重啟的制裁是哪些？

根據特朗普簽署的行政令，午夜開始重啟的禁令針對：

  • 伊朗政府購買或收購美元現金
  • 伊朗的黃金及其他貴金屬貿易
  • 伊朗工業生產過程中使用的石墨、鋁、鋼、煤和軟件
  • 與伊朗貨幣裏亞爾有關交易
  • 與伊朗發行主權債券有關活動
  • 伊朗汽車行業
圖片版權 EPA
Image caption 自美國退出伊核協議後，伊朗人開始購買金幣。

從11月5日起，可能會有破壞性更強的制裁得到重啟，具體針對以下領域：

  • 伊朗的港口運營商，以及能源、航運及造船業
  • 伊朗與石油有關交易
  • 外國金融機構與伊朗中央銀行的交易

「我很高興地看到，許多國際企業已經表明離開伊朗市場的意願，也有一些國家表示會減少或停止進口伊朗原油，」特朗普發表聲明表示。

「我們敦促所有國家採取此類措施，讓伊朗明白，他們的政權面臨一個選擇：要麼改變他們的威脅性、破壞穩定的行為，重新融入全球經濟，要麼繼續沿經濟孤立的道路前進。」

國際社會反應

伊朗沒有立即進行回應，但伊朗外交部長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）此前表示，美國正在被「孤立」。

扎里夫稱，伊核協議的達成花了很長時間，很難想像與一個撕毀這份協議的人進行談判。「誰能相信特朗普是認真想要對話的呢？」

英法德三國外長與歐盟外交政策高級代表發表共同聲明稱，伊核協議是行之有效的，對全球安全「至關重要」。為保護歐洲企業與伊朗貿易免受美國制裁影響，歐盟已啟動一項防衛法（blocking statute）。

然而一位不具名的特朗普政府官員表示，美國對這種行為並沒有「特別擔心」。

這位官員指出，自今年五月美國退出核協議以來，伊朗已經出現重大經濟困難，裏亞爾已貶值近80%。

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