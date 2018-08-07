「美女與野獸」：美國女生與巨鱷合拍畢業照

圖片版權 Makenzie Noland Image caption 21歲的麥肯茲在一家救援中心實習，這裏收養對公眾可能有危害的動物，並用以科普。

一位美國大學生用一種驚世駭俗的方式確保她的畢業照讓任何人都過目不忘——她頭戴學士帽，站在水中，與一隻長達4米的鱷魚合影。

麥肯茲·諾蘭（Makenzie Noland）是德州農工大學的學生，她將於本周五正式畢業，並獲得野生動物和漁業學學位。

這名大四學生一直在博蒙特救援中心實習，該中心有大約450隻包括鱷魚在內的各類爬行動物。但這只名叫泰克斯（Tex）的短吻鱷卻出盡風頭。

因為過度餵養，體型巨大的泰克斯成為當地船隻的麻煩事，2016年它被救援中心收養。

自從5月份到救援中心實習以來，麥肯茲和泰克斯就建立一種特殊關係。

她說，她經常走進泰克斯的池塘去餵養它，無論是叫到泰克斯的名字，還是做出手勢，這只大鱷魚都會做出相應反應。

當 BBC問她是否害怕時，她聳聳肩說，「我每天都入水和那家伙一起，他是我在那最好的朋友之一！」

圖片版權 Makenzie Noland Image caption 麥肯茲說她更擔心泰克斯會一不小心吃了自己的畢業紀念戒指（鱷魚鼻子上為戒指）。

21歲的麥肯茲成長於內布拉斯加州貝爾維尤，在那裏，在花園裏看到一隻短吻鱷並不尋常，現在這卻是她每天都要做的事。

「從小就開始，我總愛拿起蛇，抱著動物，與孩子交談，向公眾普及。」麥肯茲談到自己對野生動物的熱愛。

她最初的想法是，打算利用這組特別的畢業照展示今年夏天的工作成果。

「無論如何，我們並不想把這些動物帶回來，我們希望它們住在沼澤地區的海灣和河流中，」她談到她工作的鱷魚鄉村中心時如是說。

圖片版權 Makenzie Noland Image caption 麥肯茲說她只感覺到腎上腺素飆升。

「但是既然他和我們在一起，他就能很好地代表了訓練動物和展示性格的成果。他們是很棒的家伙，並不都是吃人的野獸！」

麥肯茲說，她已經被這個帖子引起的關注淹沒了，帖子現在已經被分享了幾百次。

「我沒想到會這樣，我只想在我的Instagram上發佈幾張可愛的照片。真令人難以置信。」

她希望畢業後繼續從事與野生動物方面的工作。

「我只是想沉浸在動物的世界中，並向公眾科普動物知識。」她說。