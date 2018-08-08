除了維尼熊還有這些西方明星不能去中國

Image caption 維尼熊問世近百年，深受兒童喜愛。

帕丁頓熊可以去中國，維尼熊卻不可以。還有哪些英美演藝明星被中國封殺？

中國，是西方音樂和電影等文化產品的巨大市場，吸引了大量西方演藝公司和明星。

今年年初，英國歌手Jessie J（婕西·J）以世界級的歌唱實力參加中國國內的電視歌唱比賽節目，成功贏得大批中國粉絲。

這或許可以看作英國歌手成功進入中國多年歷史的延續。

早在1985年，風靡西方樂壇的英國著名樂隊「威猛」Wham！曾在北京和廣州舉行兩場演唱會，是1949年以來獲准到中國舉辦音樂會的第一支西方樂隊。

如今，西方的演藝界明星們前往中國演出或者參加電影活動，仍然需要中國政府的批准。

以下幾位西方演藝界的大明星，被中國當局封殺。究其是什麼原因？

Image caption 2016年，賈斯汀·比伯到BBC電台第一台現場表演。

1. 賈斯汀·比伯（Justin Bieber）

2017年，加拿大歌手賈斯汀·比伯在亞洲舉辦巡迴演唱會，但卻無緣中國大陸。北京文化局的官方網站稱「不宜引進有不良行為的演藝人員」。

北京文化局沒有具體說明賈斯汀·比伯究竟有何不良行為，儘管他曾在2013年到中國演出，還曾騎在保鏢肩頭上長城。

外界只能猜測，賈斯汀·比伯在日本時曾去靖國神社，還在社交媒體上曬了一張照片，引起中國網民的不滿。

BBC駐北京記者沙磊（John Sudworth）當時分析說，「中國官方在敵對外國勢力名單中，在達賴喇嘛和台灣分裂主義者之後又增加了賈斯汀·比伯的名字。」

Image caption 1971年，珍·柏金與著名的法國文化名人賽日·甘斯布（Serge Gainsbourg ）。

2. Jane Birkin( 珍·柏金）

珍·柏金在西方的名聲有多響，可從法國奢侈品名牌愛馬仕（Hermes）為她專門設計手提包略見一斑。作為英國歌手和演員，她曾是法國文化名人賽日·甘斯布（Serge Gainsbourg ）的伴侶。

2016年，她原本計劃參加在上海舉辦的紀念甘斯布專場演唱會，但卻未能獲得中國簽證。

中國黨媒《人民日報》旗下的《環球時報》當時報道說：柏金被拒簽是因為支持「藏獨」，「2008年，她曾被拍到背著印有藏獨旗幟的包在愛麗舍宮參加法國總統薩爾科齊和非政府組織出席的一場活動。」

Image caption 1997年英國綠洲樂隊主唱歌手諾埃爾·加拉格爾曾在美國參加一場演唱會。2009年，綠洲樂隊中國演唱會被取消。

3. 綠洲樂隊（Oasis）

2009年， 英國綠洲樂隊首次在中國舉行的演唱會被當局以「不合適」為由撤回凖照，被迫取消。

據演唱會的宣傳機構透露，這是因為中國文化部調查到，樂隊的主音吉他手及詞曲作者諾埃爾·加拉格爾曾在1997年出席在美國舉行的一場表演，而那場表演收入的受益人是西藏獨立組織。

Image caption 理查德·基爾，是國際聲援西藏運動理事會理事長。

4. 理查德·基爾（Richard Gere)

理查德·基爾，20世紀80、90年代是好萊塢當紅小生。他與朱麗亞·羅伯茨主演的《麻雀變鳳凰》（Pretty Woman）雖然是高富帥愛上應招女的老套故事，卻一度風靡世界。

他多年來一直批評中國政府對西藏的鎮壓，也是西藏流亡精神領袖達賴喇嘛的朋友。

2017年，他向媒體透露，他被禁演好萊塢的一些影片，懷疑這與中國政府的施壓和影響力有關。

他表示，有時好萊塢的一些製片會說，這個電影無法請基爾出演，因為這會惹惱中國人。

圖片版權 Reuters Image caption 嘎嘎小姐（Lady Gaga）2017年曾與西藏流亡精神領袖達賴喇嘛見面。

5. 嘎嘎小姐（Lady Gaga）

2016年，英國《衛報》報道稱，流行歌手嘎嘎小姐（Lady Gaga）與西藏精神領袖達賴喇嘛會面討論瑜伽後，被列入了中國共產黨「外國敵對勢力」的長名單。

儘管中國官方沒有證實對嘎嘎小姐的封殺，中國的網站上甚至能買到她的CD，但普遍認為她與很多支持達賴喇嘛和自由西藏的西方明星一樣，將不會有去中國的可能。

圖片版權 Getty Images Image caption 哈里森·福特堪稱好萊塢的一顆常青樹，既是演員，也是導演，還是編劇。

6. 哈里森·福特（Harrison Ford）

哈里森·福特，堪稱美國電影界的一顆常青樹和多面手。他既是演員，也是導演，還是編劇和製片人。

1993年，哈里森·福特主演的驚悚片《亡命天涯》風靡世界後，終於在1994年進入中國，成為中國向好萊塢電影重開大門後引進的第一部好萊塢大片。

但是，哈里森·福特長期以來對自由西藏的支持，被認為是他遭遇中國封殺的主要原因。

《外交學者》雜誌早幾年曾經報道稱，「根據某些統計，中國是世界上封殺名人最多的國家。名單相當長，幾乎所有個案，都是為了在中國對西藏統治的問題上止損」。

現在看來，情況已經有所改變。

最近，英美媒體紛紛報道，迪斯尼最新推出的真人和動畫相結合的影片《摯友維尼》不能在中國上映，與前不久在中國廣受歡迎的《帕丁頓熊2》形成鮮明的對比。