教宗方濟各出演紀錄片 這些議題讓他憤怒

圖片版權 Universal Image caption 德國導演文德爾為製作電影，花了四個下午訪問教宗方濟各。

教宗方濟各參演的電影紀錄片《教宗方濟各：言出必行的人》（Pope Francis: A Man of His Word，香港譯名：教宗知行錄）五月在康城影展上映以來，好評如潮。導演文德爾（Wim Wenders）接受BBC娛樂記者尼爾‧史密斯（Neil Smith）採訪時形容，能夠拍攝一部以教宗為主角的電影是「天賜的機會」。

在五十多年的導演生涯中，與文德爾合作過的包括梅爾·吉布森（Mel Gibson）和維坎德（Alicia Vikander）等多名好萊塢影星，還有愛爾蘭樂隊U2。但這名德國導演獲邀為教宗拍攝電影后，令他更為外界所認識。

這部電影由多條教宗出訪片段和與教宗的訪問組合而成，對觀眾的吸引力非任何明星能及。那麼，文德爾認為教宗跟其他影視明星有沒有分別？他告訴BBC說：「教宗的舉止與許多其他曾經與我合作的明星其實差不多。」

文德爾又說，他認為教宗的舉動都是發自內心的，是因為教宗真正希望與其他人對話。他形容，教宗的表現「不是裝出來的，他並不是一名演員。他對他遇見的每一個人都感興趣，都希望與他們有真正的對話。」

圖片版權 Universal Image caption 文德爾形容，教宗對教會性侵醜聞等敏感話題都直言不諱。

「我能感到他的憤怒」

以教宗為主角拍攝這部電影的想法，最初由梵蒂岡傳播秘書處處長裏奧維加諾（Dario Vigano）提出。文德爾認為，教宗認為他能透過電影接觸最多的人，因此願意在電影屏幕出現。

教宗在電影談到多個敏感議題，包括近年來纏繞天主教會的性侵醜聞。文德爾說，教宗在電影內對這個話題直言不諱，形容教宗本身對問題也十分憤怒，也希望自己能為解決這個問題多做一點事。

」他毫不猶豫地談到了戀童癖，這是他表現最憤怒的時候，「文德爾說。

」我們真正感受到了他心中的怒火。「

教宗在電影中也談及環境保護和世界貧富不公等問題。文德爾說，教宗的想法主要環繞三個問題：土地、工作和房屋，而且教宗許多時候都能說出微小的重點來。他引述教宗說，人類現在的行為正在摧毀地球，人類再不好好管束自己就會滅亡。他稱讚教宗能說直接說出這話「並不是容易的事」。

圖片版權 Universal Image caption 電影內容還包括許多教宗出訪外國的片段。

跟所有人對話

有估計現時全球約有12億名天主教徒，但文德爾希望這部電影能接觸到更廣泛的觀眾。

文德爾說：「這部電影的主角是一個希望跟所有人對話的人，而不單是天主教和基督教徒。」

「教宗帶來的訊息不單是一個基督教的訊息，而是一個給予世界上所有善良的人的訊息。那才是他希望接觸到的觀眾。」