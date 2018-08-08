震驚德國的慘案：夫婦在暗網出售兒子給戀童癖者

圖片版權 Getty Images Image caption 這起案件震驚了整個德國（由於法律問題，面部做模糊處理）。

一名德國南部的女子在暗網上將她的兒子賣給戀童癖者後，近期被法院被判入獄12年零6個月。

暗網是主流搜索引擎無法企及的互聯網領域。

弗萊堡法院還將她的伴侶，也就是男孩的繼父，判處入獄12年。這起案子於6月開庭，當時男孩只有9歲。這對德國夫婦分別為48歲和39歲，對兒子持續性虐待至少超過了兩年。

周一，法院判處一名西班牙男子入獄10年，罪名也是性虐待這名男孩。此外，另有五名男子也因虐待而被起訴。

這對夫婦被判犯有強姦罪、對兒童嚴重性侵犯罪、強迫賣淫罪以及傳播兒童色情罪。

目前，受害男孩和養父母住在一起。

這對夫婦現在必須支付42,500歐元（49,200美元）的賠償金。除了他們的兒子，這對夫婦還性虐待了另一名三歲女童。

圖片版權 Getty Images Image caption 左邊和中間為被告（由於德國嚴格的隱私法，罪犯面部做模糊處理）。

據BBC記者詹妮•希爾（Jenny Hill）在柏林報道，男孩今年10歲，他的遭遇震驚了德國經驗豐富的調查人員。檢察官說，這名男孩遭受了60多起嚴重性侵，其中許多畫面都被拍攝了下來。

BBC記者稱，這起案件震驚了整個德國，因為當局明明知道這名母親的伴侶是一名有犯罪記錄的戀童癖者，但還是錯過了拯救這名男孩的機會。

周二，法官稱，針對男孩最殘忍的一次性攻擊來自他的母親。

此次審判還引起了公眾的憂慮，即官員有時可能會錯誤地認為，女性不會虐待自己的孩子。

當局遭批評

德國媒體報道，巴登-符騰堡州（Baden-Württemberg）兒童福利局因未能阻止這對夫婦的虐待而受到了嚴厲批評。

社工曾短暫從這對夫婦身邊帶走了男孩，但隨後又把男孩送回。

德國《明鏡》（Spiegel）新聞網站報道說，社會福利官員沒有交換有關的信息，而這些信息使他們錯過了監測到這對夫婦的罪行。

這位母親曾宣稱她虐待兒子是因為她受到了伴侶的奴役，但《明鏡》引用的案例精神病學家普萊恩斯（Hartmut Pleines）的說法稱，這名母親在撒謊。

《明鏡》報道，這名母親沒有解釋她的行為，但在持續兩個月的庭審中，她的伴侶在法庭上說了很多話。