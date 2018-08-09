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乍眼一看，這有點像是低成本科幻電影的標題，但對於行星學家來說，「溫室地球」是一個非常嚴肅的理論。

研究人員認為，在未來幾個世紀裏，我們很快就會越過一個臨界點，來到一個高溫沸騰、海平面極具上升的世界。

即使各國成功實現二氧化碳的減排目標，我們仍繼續疾馳在這條「不可逆轉的道路」上。研究表明，如果全球氣溫升高2℃，就會發生這種情況。

國際氣候研究小組在美國《國家科學院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）撰寫的文章表示，預計未來幾十年的全球變暖可能會將目前地球上保護我們的自然力量變成我們的敵人。

每年地球的森林、海洋和陸地會吸收大約45億噸的碳，否則這些碳將最終進入大氣層導致溫度升高。

圖片版權 Getty Images Image caption 世界很多地方會受「溫室地球」影響。

但隨著世界變暖，這些碳儲庫反而會成為碳的來源，並使氣候變化問題顯著惡化。

因此，無論是現在儲存數百萬噸溫室氣體的北緯地區的永久凍土，還是亞馬遜熱帶雨林，人們擔心我們越接近平均氣溫較工業革命前的升高2℃，這些天然的盟友吐出的碳比現在吸收的要多。

2015年，世界各國政府承諾將溫度上升控制在2℃以內，並努力將溫度升高控制在1.5℃以內。該文章的作者說，如果他們的分析正確，目前碳減排計劃很可能是不夠的。

「當達到氣溫上升2℃的臨界點時，我們將會把控制權拱手交還給地球。」 共同作者斯德哥爾摩恢復中心的約翰·羅克斯特倫（Johan Rockström）教授告訴BBC新聞。

「我們現在有控制權，但一旦超過2℃，我們就會見證地球從朋友變成敵人的過程。我們完全把命運交給一個開始滾動失衡的地球系統」。

圖片版權 Getty Images Image caption 北極融化的冰層將減少反射回大氣層的太陽光量。

目前，全球氣溫已經比工業化前的水平提高約1℃，並且還在以每十年約0.17℃速度上升。

在他們的新研究中，作者研究了10個他們稱之為"反饋機制"的自然系統。

這些系統包括森林、北極海冰，還有海牀上的甲烷水合物。它們現在都有助於人類避免碳排放增加和溫度升高帶來的最嚴重影響。

令人擔心的是，如果其中一個系統翻轉並開始將大量二氧化碳排放到大氣中，其餘的就像一排多米諾骨牌一樣隨之傾覆。

「溫室地球」究竟是什麼樣的？

簡而言之，它並不好。

圖片版權 Getty Images Image caption 在溫度更高的地區的世界中，洪水和被侵蝕的海岸是需要面臨的主要問題。

根據研究報告，進入"溫室地球"時期後，全球氣溫將比過去120萬年間都要高。

氣候溫度將維持高於工業革命前氣溫4-5 ℃的水平。由於冰蓋融化，海平面將比現在高10-60米。

這意味著地球的某些地區將無法居住。

作者說，這些影響將是"巨大的，有時是突然的，但無疑是破壞性的"。

如果說有唯一的好處，那就是在一兩個世紀之內可能感受不到最嚴重的影響。缺點是，一旦開始，我們將對此無能為力。

英國和歐洲目前的熱浪是否是"溫室地球"的證據？

作者說，我們現在看到世界各地的極端天氣事件，與氣溫升高超過2℃的風險沒有直接聯繫。

然而，他們認為這可以證明，地球對氣溫升高的敏感度比以往人們認知的要高。

「人們應該從這些極端天氣事件中吸取教訓，並將這些事件視為我們應該更加謹慎的證據，」 羅克斯特倫教授說。

「這也可以論證，如果這種情況在一定程度上會發生，那麼我們至少不該輕視問題或對其感到驚訝，事情發生得比我們想像地更突然。」

我們之前就清晰地知道這些風險嗎？

作者想強調的是，到目前為止，我們都低估了自然系統的威力和敏感度。

人們一直認為，如果到本世紀末溫度上升3-4℃，氣候變化將是全球性的緊急情況。

但是本文認為，氣溫上升超過2℃，就極可能將原本有助於將降低溫度的自然系統，變成巨大的碳儲庫。這會把我們帶上一條無法回頭的路，去到一個氣溫比工業革命前上升4-5℃的世界。

有什麼好消息嗎？

令人驚訝的是，有的！

我們可以避開「溫室地球」的情景，但這需要全盤調整我們與地球的關係。

氣候和其他全球性變化向我們展示，人類正在全球範圍內影響地球系統。這意味著我們作為一個全球社區也可以改善我們與自然系統的關係，以影響這顆行星未來的狀況。

來自哥本哈根大學的共同作者凱瑟琳·理查森說：「這項研究確定了我們可以採用的一些槓桿措施。」

因此，到本世紀中葉，我們不僅要停止燃燒化石燃料，還要大量種植樹木，保護森林，研究如何阻擋太陽光線以及研發從大氣裏吸收碳的機器。

作者說，我們必須要全面重新定位人類價值觀，公平，行為和技術。我們都必須成為地球的管家。

圖片版權 Carbon Engineering Image caption 正如作者所說，像本模型所示，從大氣層中去除二氧化碳是必要的。

其他科學家怎麼說？

有人說這篇論文的作者太極端了。但也有人說他們的結論是合理的。

英國東英吉利大學的菲爾·威廉姆森（Phil Williamson）博士說：「由於人類對氣候的影響，新論文認為我們沒有留給地球冷卻自身的任何機會。」

「到本世紀末，這些影響會在人類直接導致的影響上再增加0.5℃的氣溫上升，這就會超過上升2℃的臨界點，給地球帶來不可逆轉的進一步改變，例如溫室地球。」

其他人則擔心作者對人性能否把握問題的嚴重性有迷之自信。

「縱觀人類歷史，這似乎是一種天真的希望。」倫敦大學學院的克里斯·拉普利（Chris Rapley）教授說。