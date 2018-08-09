皮特朱莉離婚訴訟升溫 昔日神仙眷侶如今勞燕分飛

圖片版權 Reuters Image caption 皮特與朱莉二人2005年相戀，但直到2014年才結為連理。

美國演員布拉德·皮特（Brad Pitt，又譯畢彼特）與安吉麗娜·朱莉（Angelina Jolie，又譯安祖蓮娜祖莉）的離婚訴訟不斷升級。日前，朱莉指出皮特未支付足夠子女撫養費，皮特對此提出反駁。

周三（8月8日），皮特律師向法庭提交文件表示，皮特已經支付130萬美元，還借給朱莉800萬美元買房。

而朱莉律師在周二（8月7日）稱，自2016年朱莉提出離婚後皮特從未支付過「任何有意義的子女撫養費」。

在向法庭遞交的文件中，皮特律師還表示朱莉有關子女撫養費問題的言論「明顯意在操縱媒體輿論」。

朱莉方面目前沒有任何回應。

「（皮特）有法定義務支付子女撫養費。二人分居後，（他）從未支付任何有意義的子女撫養費，」朱莉律師周二遞交的文件中表示。

文件中稱，在過去一年半的時間裏，關於撫養費的非正式協議沒能定期持續，因此朱莉方提請法院向皮特下達「有追溯效力的子女撫養令」。

皮特與朱莉二人2005年相戀，但直到2014年才結為連理。

從「布拉吉麗娜」到對簿公堂

圖片版權 Getty Images Image caption 今年54歲的皮特與43歲的朱莉共有6名子女。朱莉曾經表示，離婚「都是為了孩子」。

2005年，兩位演員通過電影《史密斯夫婦》（Mr and Mrs Smith）相遇。相戀後，原本已有超高人氣的兩人成為好萊塢知名度最高的情侶之一，粉絲更是為他們創造了一個專有名字——「布拉吉麗娜」（Brangelina）。

這段備受矚目的婚姻是皮特的第二段婚姻，此前他曾與《老友記》主演詹妮弗·安妮斯頓（Jennifer Aniston）結婚，而朱莉則分別於演員比利·鮑勃·桑頓（Billy Bob Thornton）及喬尼·李·米勒（Jonny Lee Miller）。

今年54歲的皮特與43歲的朱莉共有6名子女，其中有三名領養子女麥道克斯（Maddox）、帕克斯（Pax）及扎哈拉（Zahara），以及與二人有血緣關係的希洛（Shiloh）和雙胞胎諾克斯（Knox）與薇薇安（Vivienne）。

2016年，因在子女面前發脾氣，皮特被聯邦調查局（FBI）調查是否存在虐待兒童行為，這項指控隨後因沒有發現不當行為而被撤銷。

同一年，二人宣佈正式分居，朱莉以「不可調和的分歧」為由，向法院申請離婚。此後這兩位好萊塢巨星就子女監護權展開長達數月的糾紛。

「都是為了孩子」

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC獨家：安吉麗娜·茱莉離婚後首談事業人生

分居後，兩人離婚訴訟、私生活的一舉一動都被放在放大鏡下。

2017年2月，朱莉接受BBC專訪時表示，離婚「都是為了孩子」。

同一年，皮特接受GQ雜誌專訪時稱，與朱莉分手為他帶來了巨大的改變。採訪中他坦承過去的自己「喝酒太多」，「上大學後沒有一天沒在不喝酒」。皮特表示，自己已經嘗試戒酒，用蔓越莓汁和碳酸水代替酒精。

幾個月後，朱莉通過其他媒體表示，分手「十分艱難」，她並不享受單身的感覺。

朱莉律師周二表示，朱莉希望可以在2018年底前了結離婚事宜。皮特方面遞交的文件則聲稱，最早提出加快離婚訴訟速度的一方並非朱莉，而是皮特。