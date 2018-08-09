圖片版權 Pedro Ortega Image caption 奶奶手中拿著的就是孫子給她畫的通訊錄

這位西班牙小伙子真是又有心、又有才。他從11歲起，20年如一日、堅持用畫筆幫助奶奶，讓她可以輕鬆、放心地去做她最喜歡的事：煲電話粥。

奶奶名叫恩卡娜，今年74歲。

由於家境貧寒，恩卡娜8歲輟學去做工。辛勤勞作一輩子，從來沒有學會讀、寫。所以她看不懂通訊錄、電話簿上的人名。

但是，恩卡娜最大的愛好，就是和朋友、親戚打電話，聊聊家長裏短。不認字怎麼查電話號碼？

不過，恩卡娜很有福氣，她有個孝順、有才的孫子，名叫佩德羅·奧特卡。

佩德羅11歲的時候開始給奶奶做通訊錄：他在每個電話號碼旁邊畫上一幅小塗鴉，讓奶奶能看得懂這代表誰。

這一畫，就是20年！前不久，佩德羅的塗鴉曝光，立刻爆紅社交媒體。

圖片版權 Pedro Ortega Image caption 通訊錄上，每一個電話號碼旁邊都配有一幅小塗鴉。比如這幅是醫院

現任通訊專家的佩德羅在接受BBC採訪時回憶說，「一天，爸爸帶我去爺爺奶奶家，說是要給奶奶寫電話號碼。」

「但是我意識到，這根本幫不了奶奶，因為她不識字。」

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圖片版權 Pedro Ortega Image caption 奶奶每位鄰居的電話號碼旁邊也是一副小塗鴉

圖片版權 Pedro Ortega Image caption 奶奶每位鄰居的電話號碼旁邊也是一副小塗鴉

佩德羅說，「我拿起奶奶的電話簿，一頁接一頁、一個人名接一個人名，我在每個條目旁邊畫了一幅小畫，讓奶奶能看懂畫代表的是誰。」

「那些小畫都是我們倆人商量好後再畫的。奶奶會給我講要畫的那個人的獨特之處，我聽懂了之後再動筆。

這個做法，我們沿用了20年。」

圖片版權 Pedro Ortega Image caption 畫畫幫助祖孫倆人一直保持很密切的關係

佩德羅向BBC介紹說，奶奶生於安達盧西亞南部地區，「她的經歷，是那個年代工人階級女性典型的人生故事。」

「她8歲時被迫輟學，去一家麵包店做工，幫助父母養家糊口。所以幾乎從來沒有受過教育。她做工的報酬曾經是食品、而不是錢。」

「奶奶那樣家境的人沒有接受教育、發展職業的機會。貧困的後果，直到今天仍然清晰可見。」

西班牙國家統計署2016年發表的一份報告說，西班牙大約有70萬人不會讀、寫，其中40萬年齡在70歲以上。

今年31歲的佩德羅說，「每一次我回老家，都會給奶奶再添幾幅新畫。這成了我們倆人之間特殊的小秘密。」