向遊客收高價 這個小島要借旅遊業保護環境

一名男子躲在印度洋一個偏僻小島叢林裏，裝扮成女性，手拿著氣槍，凖備捕殺這個小島上僅存的最後三隻小鳥。你或許會以為他是個非法狩獵人，但其實剛好相反，他做的事情正是為了保育這個小島。

這個小島名為北島，是東非國家塞舌爾（Seychelles）一部份。這名男子想要捕殺的是家八哥，海盜和商人在百多年前把這種雀鳥帶到島上，原生雀島無法與這個外來物種競爭，數目大減。塞舌爾政府想要把家八哥完全消滅，讓野生物種能回到島上。

BBC記者馬克·伊斯頓（Mark Easton）報道，帶領這場保育運動的公司名叫野外遊獵（Wilderness Safaris），它還創造了一個獨特的方法資助保育計劃：在這個漂亮的小島上建一家酒店，向住客徵收昂貴的房租，然後把利潤投放到小島的保育工作，包括捕殺家八哥。

塞舌爾旅遊部長迪迪埃·多格萊（Didier Dogley）說，在世界許多其他地方，發展與保育環境只能二選其一，但北島的個案打破了這個想法。

Image caption 北島被打造成一個富豪假勝地。

發展與保育並存

這家酒店設有11家豪華客房，沿著小島上的沙灘興建，好萊塢知名演員喬治·克魯尼（George Clooney）、英國足球明星貝克漢姆（David Beckham，又譯碧咸）夫婦和劍橋公爵夫婦據報都曾經入住這家酒店。它的房價是每晚約數千歐元，一點都不便宜。

但這正是這家酒店的賣點。野外遊獵公司希望，住客在這個漂亮小島享受私人空間，同時讓他們感覺自己正為保育環境出力。

野外遊獵公司這個在北島同時發展保育和旅遊的計劃並不是空話。北島曾經是一個椰子樹農場，除了上文提及的家八哥，當時島上還有許多外來物種：老鼠、貓頭鷹、還有農場主人帶來治鼠的家貓。這些外來物種令島上的原生物種數量大減。其中，島上曾經有數千隻大烏龜，但數量慢慢減少至剩下三隻。

野外遊獵公司在1997年購入北島後，當時的首要工作是清除鼠患，但這並不是容易的事。他們花了八年時間，到2005年才真正成功把島上所有老鼠消滅。

圖片版權 Getty Images Image caption 劍橋公爵夫婦據報曾經入住這家酒店。

趕不走的來客

到今天，這家公司仍然採用嚴緊的方法確保這些外來物種不會重新到島上去。例如，公司給酒店運送補給品時，船隻並不會泊岸，而是由職員把補給品一箱一箱送到島上特製的房間，確保沒有外來動物「搭便車」到島上，才會讓補給品離開房間。

消除外來物種後，野外遊獵公司的另一個任務是重新培養島上的特有物種。但經過多年的努力，公司的保育人員始終未能完全消滅家八哥。

圖片版權 Getty Images Image caption 家八哥令北島許多原生雀島品種的數量大減。

專家說，這種小鳥十分聰明，甚至能認得每個人的臉孔和衣著，因此消滅牠們不是容易的事。北島的保育計劃主管哈費曼（Tarryn Havemann）介紹說，正是因為這樣，負責捕捉牠們的保育員必須穿上裝扮躲起來，等候時機捕捉牠們。

哈費曼說：「我們慢慢把家八哥的數量從約700隻減到三隻，但始終未能消滅最後的三隻。有時候，牠們甚至飛到我的窗戶來，像是嘲笑我一樣。」

完全消滅北島的家八哥十分重要，因為在把它們完全消除之前，保育員不能把塞舌爾鵲鴝（Seychelles magpie robin）等土生物種放回野外去。但好消息是，野外遊獵公司在北島開始保育工作以來已經取得一些成績，其中大烏龜的數量，從最低時只有三隻回升到百多只。

Image caption 島上大烏龜的數量近年已經回升到百多只。

「保育是長期工作」

塞舌爾的旅遊部門把野外遊獵公司的經營模式推廣到國內其他島嶼去。任何公司都可以向當地政府申請，在屬於自然保育區內的小島開設酒店，條件是酒店經營者必須把部份利潤用作改善所在小島的生態，而政府在每個島只會容許一間酒店經營。

曾在塞舌爾其中一家希爾頓酒店當經理的博爾格（Andre Borg）形容，塞舌爾的小島有種「神秘」的力量，他感到小島彷彿在跟他說話。他說：「你必須聽從小島說的話，未來必須要是可持續發展。」

博爾格隨後跟野外遊獵公司的做法，禁止在自己酒店留宿的住客使用即棄的塑膠水瓶，取而代之的是向住客免費提供可重覆使用的水瓶。

塞舌爾

位於印度洋西部，由111個島嶼組成

人口約9.5萬

約有40%土地受當地法律保護

當地計劃設立兩個海洋自然保護區，大約相等於英國的面積。

Image caption 野外遊獵公司長遠希望把塞舌爾鵲鴝等北島的原生物種重新放回野外去。

許多塞舌爾酒店的宣傳策略，都離不開它們在保護當地環境所花費的力量。但北島的保育計劃主管哈費曼指出，保育環境是一個長期的策略，例如野外遊獵公司在1997年購入北島至今，只成功為它恢復了約30%的原生生態。

當這個經營模式再無法為酒店賺取足夠利潤時，還會有酒店願意這樣做嗎？目前來說，政府、商業公司和保育人士的想法都一致，也許當他們感受到這個計劃的成果時，這些小島的魔力會吸引著他們，繼續為保育大自然出一分力。