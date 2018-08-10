金正恩高溫下脫衣視察 凸顯朝鮮糧食緊缺問題

圖片版權 Rodong Sinmun Image caption 《勞動新聞》圖片顯示，李雪主一直抱著金正恩的外套。

朝鮮半島近日熱浪來襲。朝鮮媒體近日發佈的照片顯示，金正恩在視察一座魚蝦醬工廠時脫去外套，只著白色汗衫，而其他官員在高溫天氣下仍身穿整套制服。

本周早些時間，朝鮮《勞動新聞》在第一、二版刊登金正恩攜夫人李雪主視察金山浦魚蝦醬工廠照片。但與朝鮮大多數情況一樣，吸引外界注意的永遠是當局宣傳部門精心凖備的新聞稿件中沒有出現的內容。

從朝鮮最高領導人此次行程中，不僅可以從他的著裝上看出朝鮮的物資狀況，還可以從視察的時機上看出，平壤對待此次東亞高溫的認真程度和朝鮮麵臨的食物供給挑戰。

圖片版權 KCNA Image caption 金正恩與隨行官員討論工廠事宜，李雪主在一旁旁觀。

金正恩此次視察身穿灰色定制外套，頭戴草帽，下身穿著他標誌性的寬鬆肥大的褲子，與祖父金日成的「毛式外套」略有差異，此前他經常模仿金日成的著裝。

當時朝鮮烈日炎炎，氣溫逼近37.8C。因此金正恩很快就放棄外套，穿著塞進褲子的汗衫完成了視察工作。

儘管最高領導人找到了涼爽的方法，但他的高級軍官、黨政官員及工廠管理層等隨行人員仍然穿著悶熱的制服。

照片中還可以看到，李雪主全程盡職盡責地抱著丈夫的外套。

報道中還提到，金正恩一行在本周視察了三泉鮎魚廠，從金正恩與李雪主二人著裝來看，兩次視察有可能在同一天進行。鮎魚廠的魚看上去十分活潑，金正恩和隨行官員們都被它們濺了一身水。

圖片版權 KCNA Image caption 鮎魚廠內，每個人都被濺了一身水。

雖然金正恩的衣服大多是量身定制，但朝鮮許多工人每天穿的是合成纖維製成的服裝。

平壤表示，現在幾乎已經沒人穿維綸（Vinalon，一種獨特的朝鮮纖維，由酒精、煤、石灰石混合而成）製成的衣服了。但在今年的新年致辭中，金正恩下令讓維綸增產，這可能暗示著這種對朝鮮有象徵意義的硬纖維的回歸。

圖片版權 KCNA Image caption 2014年金正恩視察潤滑油產品加工廠時，朝鮮統治階層與工人階層的對比十分明顯。

漁網的製作需要維綸，由於氣候變化影響該國本已短缺的糧食收成，擴大食物來源對朝鮮十分重要。

不到一周的時間裏兩次視察魚廠，從中也可看出朝鮮對此次高溫的重視程度。

朝鮮已經表示，由於長時間異常高溫，朝鮮出現旱情。這種乾旱可能會對該國農業產生重創，根據報道，去年朝鮮70%的人口依賴糧食援助。

這種情況下，對這些地方的視察可以展示朝鮮政府至少有看上去自給自足的決心，這對這個國家推廣魚、蘑菇等食量替代品的宣傳有重要作用。

對三泉鮎魚廠的報道中，可以看到魚在水池裏翻騰，朝中社還稱這所工廠的生產能力比去年擴大十倍。

或許是受國內糧食供應情況所迫，報道中稱，金正恩要求三泉鮎魚廠今年像去年一樣，繼續增產，「不准失敗」。

圖片版權 KCNA Image caption 金正恩要求三泉鮎魚廠繼續增產。

通過對媒體的嚴格控制，朝鮮確保只有經過黨批准的信息才能向大眾傳播。這些報道確保，金氏家族的形像、提倡自給自足的先軍政策等可以持續被提及。

不知是偶然還是故意而為，平壤有時也無法阻止在新聞報道中暗藏隱含信息。

去年金正恩訪問某國防研究院時，朝鮮「不小心」公開了兩種此前不為外界所知的彈道導彈細節。

而上個月，金正恩在一系列視察活動中公開對官員批評，可能也是在暗示那些以為自己工作終生無憂，或是受到腐敗誘惑的官員會遭到打壓。

雖然最高領導人可以通過脫外套露汗衫來吸引全世界的目光，但這背後的故事才是更重要的信息。