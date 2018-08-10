圖片版權 Marvel Studios Image caption 《黑豹》問世早了點，明年出來的話很有希望贏得奧斯卡新設大獎。

下一次舉行奧斯卡獎頒獎儀式時，人們會發現那個金碧輝煌的世界多了一層「俗氣」。

美國電影學院獎，民間俗稱好萊塢，決定是時候承認大眾娛樂的文化藝術價值，對大眾喜聞樂見（體現為票房和人氣火爆）的商業大片也需要發給小金人像以示表彰、肯定。

如此，一個新的獎項誕生了：最受歡迎影片傑出成就獎，原文是Outstanding Achievement in Popular Film，2019年開始頒發。

這意味著對於《星球大戰7：原力覺醒》和《侏羅紀世界》之類雄踞全球票房歷史最高紀錄前五名，卻從未獲好萊塢垂青的大眾娛樂片，自此以往，那個代表電影藝術最高榮譽的」最佳片「小金人像將不再可望而不可及。

一直以來，票房大片與最佳影片、最佳男主女主之類重要獎項無緣，頂多拿個技術類獎項，比如特效、化妝。

嚴格說來，好萊塢歷史上曾有一次例外，那就是1998年，票房人氣大片《泰坦尼克》囊括了11尊小金人，包括主要大獎。

明年開始，更多票房冠軍們將進入電影藝術與科學學院評委們高高在上的視線。

圖片版權 Getty Images Image caption 《泰坦尼克》是奧斯卡獎歷史上一個例外，以票房人氣冠軍成績獲奧斯卡評委垂青。

設這個新獎項是奧斯卡獎主辦機構正在推出的一系列改革措施之一。推動變革的主要因素之一是頒獎儀式收視率逐年下滑。

在美國，收看奧斯卡獎頒獎儀式電視直播的人數2000年是4630萬，今年只有2650萬。

另外一個變化是頒獎儀式時間將從3.5小時縮短到3小時。

歷來票房冠軍排行榜（數據來源：Box Office Mojo） 名次 片名 票房毛收入（十億美元） 公映年份 1 阿凡達（Avatar） $2.7 2009 2 泰坦尼克（Titanic） $2.18 1997 3 星球大戰：原力覺醒（Star Wars: The Force Awakens） $2.06 2015 4 復仇者聯盟：無限之戰（Avengers: Infinity War） $2.04 2018 5 侏羅紀世界（Jurassic World） $1.67 2015 6 復仇者聯盟（Marvel's The Avengers） $1.52 2012 7 速度與激情 7 （玩命關頭7、狂野時速7）（Furious 7） $1.51 2015 8 復仇者聯盟：奧創紀元（Avengers: The Age of Ultron） $1.40 2015 9 黑豹（Black Panther） $1.34 2018 10 哈利·伯特與死亡聖器（下）（Harry Potter and the ）Deathly Hallows Part 2 $1.34 2011 11 星球大戰：最後的絶地武士（Star Wars: The Last Jedi） $1.33 2017 12 冰雪奇緣（Frozen） $1.27 2013 13 侏羅紀世界：墮落的王國（隕落國度）（Jurassic World: Fallen Kingdom） $1.26 2018 14 美女與野獸（Beauty and the Beast） $1.26 2017 15 速度與激情8（玩命關頭8、狂野時速8（The Fate of the Furious） $1.23 2017 16 鋼鐵俠3（鐵甲奇俠3）（Iron Man 3） $1.21 2013 17 小黃人大眼萌（小小兵、小黃人）（Minions） $1.15 2015 18 美國隊長：英雄內戰（Captain America: Civil War） $1.15 2016 19 變形金剛：月黑之時（黑月降臨）（Transformers: Dark of the Moon） $1.12 2011 20 指環王：王者歸來（魔戒三部曲：王者再臨）（The Lord of The Rings: The Return of the King） $1.11 2003

到目前為止，新設獎項的具體衡量指標還沒有官方解釋。不過，近年來可以看到電影藝術學院開始更多關注那些票房人氣高漲而影評一般的片子，具體做法是從2009年開始把入圍影片數量從5部增加到10部。

其實，奧斯卡獎也在不斷與時俱進，或許速度不快，但腳印是一目了然的。最近一次增加獎項是2001年，設立最佳動畫片獎，《玩具總動員》衝上金光大道，動畫片進入新紀元。

後來，《冰雪奇緣》（2013）和《小黃人大眼萌》（2015）後來者居上，票房成績傲視同儕。

估計競逐新獎項的影片的主要是票房冠軍類大片。2019年2月24日頒獎儀式將開啟超級英雄和科幻類影片的新紀元。

圖片版權 Film Frame/Disney/Lucasfilm Image caption 《星球大戰：原力覺醒》是電影史上票房收入最高，但只得到剪輯、音響混合、視覺效果等技術獎項提名，最後什麼也沒得到。

據BBC娛樂記者分析，電影藝術學院是在設法讓票房成功和獲得奧斯卡殊榮更接近。

從大背景來說，奧斯卡獎被批提名影片、投票評委都欠多元化，而且跟觀影大眾的真正需求脫節。

不過，新獎還沒問世卻已遭到批評。《好萊塢記者》斷言它製造的麻煩將超過解決的問題。

首當其衝的就是怎麼定義和衡量」受歡迎「或」人氣高「（popular）？決定因素是票房數據還是預算？在難分仲伯的情況下，誰來定奪？

好在離下一次頒獎還有一段時間。