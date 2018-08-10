圖片版權 KEN BALCOMB, CENTER FOR WHALE RESEARCH Image caption 虎鯨與她死去的幼鯨

在加拿大溫哥華島海域的一頭虎鯨（killer whale）因為不願意放棄夭折的寶寶，托著它同遊16天，引起科研人員的關注。

虎鯨有時會托著已經夭折的幼鯨同遊幾天，最長時間可以長達一個星期，但科學家相信這次絶對創下了新的紀錄。

這頭代號J35的母鯨從7月24日起就托著死去的幼鯨，一直不肯放棄。

直到星期三（8月8日）研究南方定居虎鯨（the Southern Resident killer）群的科研人員說，這頭鯨魚還托著死去的幼鯨，不願意讓它沉落海底。

鯨魚專家表示，這可能是這位母親悲悼痛失幼子的一種方式。

專家說，這頭母鯨所流露出來的悲痛非同尋常。

據信，虎鯨母親在過去10年可能先後失去了兩頭幼鯨，非常傷心。而且，這種情況正在以前所未有的頻率發生。

南方定居虎鯨早已被美國和加拿大劃歸瀕臨滅絶的物種。

圖片版權 DAVE ELLIFRIT, CENTER FOR WHALE RESEARCH Image caption 鯨魚媽媽仍不肯放棄死去的寶寶

環境惡化

虎鯨賴以生存的帝王鮭（Chinook salmon）數量近年來顯著下降，給它們的生存帶來巨大威脅和挑戰。

該地區的虎鯨群落共有大約75頭，其中包括J35。

這個群落經常光顧加拿大溫哥華島南端以及美國華盛頓州附近的水域。

在過去20年中出生的南方定居虎鯨中，只有大約三分之一能生存下來。

據當地的鯨魚研究中心說，過去3年沒有一例懷孕母鯨能夠成功讓幼鯨成活下來。

另一頭叫J50的虎鯨看上去非常瘦弱，科學家正在研究如何拯救其性命。

目前，J35似乎看上去健康良好，並且還在進食。科研人員正在對其活動進行觀察。

與此同時，由於海洋環境的惡化和污染，給包括鯨魚在內的海洋生物帶來的生存威脅不容忽視。