西雅圖離奇空難：偷飛機那人跟塔台聊了什麼

西雅圖塔科馬國際機場周五（8月10）晚上有人偷了一架民航客機開上天，最後在附近一個島上墜毀。

事發時這架地平線航空公司（Horizon Air）的飛機上沒有乘客，時間是當地時間周五晚上約20：00點（格林尼治時間11日凌晨3：00）。

當地警方表示這看上去像是個意外，就是有人未經授權私自把飛機開走，沒料想以墜機悲劇告終；但這不是恐怖主義襲擊。

偷飛機的是西雅圖本地人，男，29歲，地平線航空公司地勤員工。

塔科馬機場關閉了數小時。聯邦調查局已接手調查。

為什麼？過把癮？

目前仍不清楚為什麼地平線航空公司這名員工要偷本公司的飛機。但他跟塔台的對話錄音可能提供了一些線索。

從公布的錄音資料判斷，他聽上去似乎有點擔心燃料不夠，還說自己玩過（模擬飛行）電子遊戲，可以把飛機降落下來。

他對控制塔台說：「這可能要一輩子蹲監獄了吧？對我這樣的人來說，倒是但願如此。」

塔台調度：「哎，理查德，我們現在不想這個，先不擔心這事。你能向左轉嗎？」

圖片版權 AFP Image caption 理查德駕駛飛機一度幾乎貼著水面飛行

這個被叫作理查德的人還跟塔台聊了些別的事：

這些天一直背著死去的孩子在海里遊弋的鯨魚媽媽所在水域的坐標；

俯瞰地面的景色，或許能看到華盛頓州的奧林匹克山脈；

要是在某個空軍基地降落，可能會比較危險，因為那兒有」對空導彈「；

他降落前是不是可以讓飛機在空中做一個翻身動作，然後就」收工「了；

他成功降落後，阿拉斯加航空公司會不會給他一份工作

《西雅圖時報》報道說這個理查德聽上去一副」無憂無慮，天馬行空「的樣子。但後來交談的語氣變了。

理查德說：」很多人都關心我。他們聽說我做了這樣的事會很失望的。我要向他們每一個人道歉。不過就是個想尋短見的瘋子，腦子有毛病，我想是這樣。以前一直不知道，現在才明白。「

目擊者說，理查德駕駛偷來的飛機在空中畫了完整的圈，還一度超低空飛行，離水面不超過30米。

圖片版權 CBS Image caption 飛機在島上的樹林裏墜落後起火

怎麼發生的？

周五晚 8點左右，偷飛機事件發生時，跑道上另一架客機正在滑行凖備起飛。機上一名乘客發推特說，前面一架空無一人的飛機不聽塔台調度擅自起飛，塔台命令，所有其他飛機原地待命。

很快兩架空軍戰鬥機上天了 。

大約一小時後被偷走的飛機在機場以南約48公里處的凱特隆島（Ketron Island）墜毀。從現場錄像來看，墜機跟戰鬥機無關。

被偷的是一架76座雙引擎龐巴迪Q400客機，屬於阿拉斯加航空公司的姊妹公司地平線航空公司。

怎麼可能發生？

阿拉斯加航空公司說，這架飛機當時停在機場的維修區域。但它怎麼到了跑道上，目前不清楚。

據專家解釋，這種型號的飛機不用鑰匙，只要能把它發動起來，起飛和在空中飛行操作不難，需要技術的是降落。

至於空中交通控制中心，發現異常情況需要的時間不超過1分鐘。

聯邦調查局（FBI）已接手調查。阿拉斯加航空公司表示與當局密切配合。