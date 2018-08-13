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上周五，土耳其里拉（lira）兌美元匯率下跌了20％。在過去一年，里拉已總計下跌超過40％。

財政部長阿爾巴伊拉克（Berat Albayrak）稱，土耳其將「迅速採取行動」平息市場，其計劃包括幫助受里拉劇烈波動影響最大的銀行和中小企業。

土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan ）稱，「里拉巨跌沒有經濟原因，這都是針對土耳其的一場陰謀。」他還呼籲企業生產商不要急著去銀行兌換美元，稱「維護國家穩定也是企業家的責任」。

里拉為何暴跌？

專家們將里拉暴跌歸因於土耳機可能陷入經濟危機。

BBC經濟記者安德魯·沃克（Andrew Walker）表示，土耳其股市下跌了17％，而政府借貸成本也每年上漲18％。與此同時，通脹率達到15％。

圖片版權 EPA Image caption 土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan ）稱，"里拉巨跌沒有經濟原因，這都是針對土耳其的一場陰謀。"

投資者擔心，土耳其公司此前進行了大量借貸以從建築熱潮中獲利，但他們可能難以用美元和歐元償還貸款，因為里拉暴跌意味著他們要還更多錢。

土耳其與美國的關係也在惡化。上周，特朗普政府對土耳其的司法部長和內政部長進行了制裁，這被視為對美國牧師安德魯·布倫森（Andrew Brunson）被拘留的一個回應，布倫森因涉嫌與土耳其政治團體有關聯而被關押了近兩年。

上周五，特朗普表示，他已經批准將土耳其鋼鐵和鋁的關稅提高一倍，以對土耳其和里拉進行了進一步打擊。

事實上，對經濟的擔憂很多來自埃爾多安總統的經濟政策。

在許多國家，包括美國和歐盟國家，中央銀行都獨立於政府，政府無權告訴央行如何處理利率。也就是說，央行可以在必要時通過提高來控制通貨膨脹。

暴跌會停止嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 土耳其總統在上周五做了關於里拉暴跌的演講。

如果有正確的經濟政策，那麼暴跌能止停。

儘管埃爾多安發誓土耳其將贏得這場「經濟戰爭」，但他傾向於降低借貸成本以推動信貸增長和經濟擴張，而其他人則希望看到利率上升。

但埃爾多安一向反對加息，外界擔心，他可能會向央行施加壓力，讓央行不要採取行動。

與此同時，ING經濟學家告訴路透社，稱「國際貨幣基金組織（IMF）的某種......參與正在越來越近」。

如果土耳其與美國的緊張關係得到緩解，那麼在某種程度上，這種緊張的局勢可能會得到平息。

去土耳其旅遊的好時機？

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如果你想看蔚藍的海洋，古老的寺廟和度假，現在去土耳其很可能比去年的成本低，的確是去土耳其度假的好時機。

英國人已經認識到了這一點，旅行社稱去土耳其的預訂量大大增加了。

假日公司托馬·庫克（Thomas Cook）稱，土耳其旅遊預訂增加了63％，而全球最大旅遊集團TUI表示，土耳其目前是第三受歡迎的旅遊目的地，這意味著它「確實回到了地圖上作為夏季度假的最佳地點」。

然而，由於敘利亞正在進行的戰爭，英國外交部仍然建議，不要去沿敘利亞邊境的一些主要地區進行非必要的旅行，並表示不要在離邊境10公里（6英里）以內的地方旅行。

與此同時，美國將土耳其評為三級，敦促人們重新考慮前往該地區的旅行。