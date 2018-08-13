虎鯨媽媽帶夭折幼崽同遊17天後終放棄

圖片版權 KEN BALCOMB, CENTER FOR WHALE RESEARCH Image caption 虎鯨與她死去的幼鯨

一隻虎鯨媽媽在幼崽夭折後不忍放手，帶著它遊了至少17天後終於放棄，在這期間虎鯨媽媽已經遊了1,000英里。

長期關注鯨魚保護的鯨魚研究中心（The Center for Whale Research）指，這頭虎鯨在加拿大溫哥華島哈羅海峽附近海域活力滿滿地追逐一群鮭魚。

「它的傷心之旅已經結束，現在行為十分活潑，」鯨魚研究中心說。

虎鯨有時會托著已經夭折的幼鯨同遊幾天，最長時間可以長達一個星期，但科學家相信這次創下了新的紀錄。

這位虎鯨媽媽代號為J35，近些日子它托著夭折幼崽同遊的舉動獲得了全球關注。鯨魚專家表示，這可能是這位母親悲悼痛失幼子的一種方式。

鯨魚研究中心在周六（8月11日）的一份聲明中說，幼崽的屍體可能沉入了美國與加拿大之間的薩利什海，研究人員也許沒有機會進行驗屍檢查。

7月24日，這頭虎鯨首次在溫哥華島海岸附近被發現托著夭折的幼崽屍體遊動。它的幼崽據信在當天死亡，死因目前未知。

加拿大和美國都將南方定居虎鯨（the Southern Resident killer）列為瀕危物種，這種鯨魚以帝王鮭為食，但是帝王鮭在近年來大幅減少。