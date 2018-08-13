台灣遊客肯尼亞遭河馬攻擊　一死一傷

圖片版權 AFP Image caption 河馬是世界上最致命的大型陸地哺乳動物，它們常在湖水漲潮時在岸邊進食牧草。

一名台灣遊客在肯尼亞遭河馬襲擊胸部，傷重身亡。遇襲時，死者正在給河馬拍照。

死者是66歲的張明壯（Chang Ming Chuang，音譯）。事發時，他在肯尼亞首都內羅畢西北約90公里的奈瓦沙湖野生動物度假村內拍攝河馬。

另外一名台灣遊客在河馬襲擊中受傷。該區域今年已有六人死於河馬口下。

河馬是世界上最致命的大型陸地哺乳動物，它們常在湖水漲潮時在度假村岸邊進食牧草。

肯尼亞野生動物管理局（Kenya Wildlife Service）起初表示兩名遊客為中國人，但台灣外交部隨後確認兩人為台灣公民。肯尼亞與台灣無正式外交關係，在台灣問題上承認「一個中國」的原則。

目擊者稱，兩名遊客在索帕度假村湖邊拍照時過於靠近河馬。其中一人被咬後流血不止，送醫後不治身亡。

另一名遊客吳朋特（Wu Peng Te，音譯）受輕傷，被送往奈瓦沙地區醫院治療。

奈瓦沙湖船主協會主席大衛·基洛（David Kilo）告訴肯尼亞星報，湖水水位上升導致河馬覓食的草地範圍縮小，迫使河馬向農田和度假村岸邊靠近，增加了人類與野生動物的接觸機會。

肯尼亞野生動物管理局（Kenya Wildlife Service）稱他們正在追蹤襲擊遊客的河馬。

野生動物管理局發言人保爾·烏多托（Paul Udoto）說，兩名遊客遭到河馬襲擊的原因不明，河馬襲擊遊客致死並不常見，因為遊客一般都會遵守規定。

河馬是非常危險的動物，它們擁有鋒利的牙齒，體重可達2,750公斤（將近三噸），每年在非洲襲擊致死約500人。

旅遊業是肯尼亞的主要外匯來源，去年創造12億美元產值，接待了140萬人次國際旅客。