用手機有講究——不想遭白眼的五大要訣

圖片版權 EPA Image caption 手機，成為現代生活的必備。

手機，對很多人來說是生活中最重要的物品，彷彿古人對待父母，有晨昏定醒的必要：每天醒來和睡前都必須查手機。

根據英國通訊管理局（Ofcom）的統計調查，英國人平均每12分鐘查一次手機。

既然手機如此貼身必不可少，最好對使用手機的規矩有所了解。

禮儀專家說，以下五個場合最好不要用手機：

圖片版權 PA Image caption 英格蘭打進世界杯四強半決賽。全隊集體進餐時，不准帶手機。

1.進餐時

超過八成人認為，一邊吃飯一邊打電話是絶對不行的，但是我們有一半人都在飯局上見過別人打電話。四分之一以上的年青人承認自己這麼幹過。

英國禮儀諮詢公司的戴安娜·馬瑟說：「在吃飯、開會和派對時，電話應該關機，收起來。你那一刻見面的人才是最重要的。我們誰也沒有那麼重要，離了世界就不轉。」

這麼做有什麼好處？不妨看看英格蘭足球隊的做法。他們在全隊集體用餐時，都把手機放在一旁。結果，他們出人意料地進入世界杯半決賽。士氣如此之高，是偶然嗎？

對某個年齡段的人來講，即便在餐桌上看一眼手機屏幕也算無禮舉動。

55歲以上的人士，有四分之五認為查看手機上的短信、通知等都是不能接受的舉動。但18-34歲年齡段的人，只有大約一半有此看法。

2．公交車上

在公交車上聽音樂、玩遊戲和看視頻的人越來越多，但是如果不用耳機，大聲播放則是無禮舉動。

英語中，對這樣的做法有一個專門用詞sodcasting（在公共場所用手機喇叭播放音樂）。這被簡稱為「公放音樂」。

雖然四分之三的人對這種罔顧他人的做法持反對態度，但這麼做的大有人在。

Image caption 你講你的，我看我的：2016年英國議會中的一幕，被紅圈標出的，都是正在看手機的議員。

3．身旁有人

你在超市裏排隊付款，就要輪到你時，電話響了。你是一邊接電話，一邊結帳呢？還是掛斷電話，向收款員打聲招呼？

對很多售貨員、接待員和餐館侍應生來說，顧客旁若無人繼續接電話的行為讓他們很煩躁。

在英國一家大型超市Sainsbury's， 收銀員因為顧客不肯放下電話而拒絶提供服務。最後，超市為此道歉。

英國禮儀諮詢公司的戴安娜·馬瑟說："上面開大會，下面發短信是極為無禮的行為。如果我們不能集中注意力，我們就浪費了很多機會彼此增進了解。"

譬如說，2016年英國議會，當影子財相約翰·麥克唐納發言時，少數人在認真聽，多數人的眼睛盯著手機。

圖片版權 Reuters Image caption 英國公路旁經常能看見提醒司機的標語：放下手機抬頭看路。路人看手機同樣危險。

4．路上

一邊走路，一邊目不轉睛地看手機的人很多。有時候，他們還會衝著你過來，對你視而不見。

問題是，邊走路邊看手機，不僅會擋路，而且有危險。

有人曾在推特上發出警告：在公共場所、公共建築物和醫院內以及倒車的大卡車附近放下手機，專心看路以免被撞。

路上或許也有不為注意的坑窪之處，不加留意有崴腳甚至骨折的危險。

圖片版權 Getty Images Image caption 一家人看電視時是否可以看手機？不同年齡段的人答案不同。

5．看電視時

與家人一起看電視時，是否可以看手機？不同年齡段的人，對此的看法也不同。

對超過55歲的人來說，六成以上的人覺得不可以這麼做。

而更年輕的人，則只有20%的人覺得這麼做有問題。