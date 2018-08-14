文在寅9月訪平壤 朝韓各有什麼打算

  • 2018年 8月 14日
South Korean Unification Minister Cho Myoung-Gyon (2nd R) shakes hands with his North Korean counterpart Ri Son Gwon (2nd L) after their meeting on August 13, 2018 in Panmunjom, North Korea 圖片版權 Getty Images
Image caption 13日舉行的朝韓高級別會談上，朝韓確認，雙方領導人將於9月進行第三次會晤。

韓國總統文在寅將於9月前往朝鮮平壤，與朝鮮最高領導人金正恩進行第三次會晤。美朝領導人新加坡會談後，朝鮮去核誠意多次引起外界質疑，朝韓領導人能否為當前局面找到突破口成為此次會晤的一個看點。

8月13日，朝韓雙方代表通過高級別會談達成一致，確認文在寅將於9月訪問平壤。文在寅成為繼2000年金大中、2007年盧武鉉之後第三位訪問平壤的韓國總統，據上次韓國總統訪朝已隔11年。

雙方尚未透露文在寅具體訪問日期。不過鑒於9月9日為朝鮮國慶節，9月下旬文在寅或將出席在紐約舉行的聯合國大會，韓國媒體普遍認為，文在寅可能在9月中旬出訪。韓聯社報道稱，日期最有可能定在11日至14日之間。

此外，平壤首腦會談的議程等細節安排也未向外界公布。

這將是文在寅與金正恩的第三次見面，與此前相比，這次平壤之行可能達成哪些成果引人關注。4月27日，二人在板門店第一次會晤後，簽署《板門店宣言》，確認朝鮮半島無核化的共同目標，之後雙方在5月舉行第二次會晤。今年6月，金正恩與美國總統特朗普在新加坡會晤，金正恩重申了半島無核化的立場。

然而，目前朝鮮去核沒有具體時間表，朝鮮已幾次被指仍在推進核計劃和導彈計劃，去核進展停滯。這種情況下，韓國和朝鮮通過再一次首腦會晤可以得到什麼？

韓國的「中間人角色」

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Image caption 4月27日，金正恩（左）與文在寅在板門店第一次會晤後，簽署《板門店宣言》，確認朝鮮半島無核化的共同目標。

新加坡會晤後，朝美之間的無核化談判似乎陷入僵局。美國堅持在朝鮮實現「徹底無核化」前繼續維持對朝制裁，而朝鮮在移送朝鮮戰爭陣亡美軍士兵遺骸、廢止部分導彈試驗基地的同時，還被曝光繼續推進一些武器項目。

韓國希望在這之中可以起到調停的「中間人」作用。

文在寅特別顧問文正仁表示，「我們的政府正在試圖扮演中間人的角色」。文正仁稱，韓國正試圖向朝鮮施壓，讓朝鮮採取具體措施解除核武裝。

「目前可以促使朝美達成妥協的人正是我們，」韓國《中央日報》14日發表社論稱。韓聯社13日的社論也提到，韓國政府應該說服朝鮮，就無核化的具體措施進行協調，同時積極與美國協商，爭取改變美方對「終戰宣言」的態度，今年內實現突破。

朝鮮重點在經濟

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Image caption 美國方面稱與韓國在對朝口徑上保持緊密聯繫。

13日會談結束後，朝方代表團長、朝鮮祖國和平統一委員會委員長李善權表示，如果此前對話中提出的問題沒能得到解決，有可能會出現「意料之外的問題」，日程上的所有問題有可能都會「遇到困難」。韓國《韓民族報》對此分析稱，在朝韓鐵路、公路、森林等項目的合作上，韓國礙於國際社會制裁，沒有推進太多實質性進展，朝鮮此番發言是對韓國在經濟合作上「態度消極」表達不滿。

朝鮮的目的從13日會議朝方代表團的人員構成上一目了然。韓方代表包括團長、統一部部長趙明均，統一部副部長、青瓦台國家安保室第二副主任、國務總理室審議官等官員，而朝方除李善權外，還包括鐵道省副相、祖國和平統一委員會副委員長、民族經濟合作委員會副委員長等人。

國際危機組織（ICG）高級顧問格林（Christopher Green）認為，朝鮮可能在向韓國施壓，要求韓國兌現4月峰會上在經濟方面做出的承諾，同時拉大首爾與華盛頓之間的間隙。

美國媒體引述美國國務院發言人的話表示，美國與韓國在對朝口徑上保持緊密聯繫，並稱美國與其盟友的目標一致，即「朝鮮最終、可以充分驗證的無核化」，在此之前對朝制裁將會保持不變。

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