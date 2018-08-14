文在寅9月訪平壤 朝韓各有什麼打算

圖片版權 Getty Images Image caption 13日舉行的朝韓高級別會談上，朝韓確認，雙方領導人將於9月進行第三次會晤。

韓國總統文在寅將於9月前往朝鮮平壤，與朝鮮最高領導人金正恩進行第三次會晤。美朝領導人新加坡會談後，朝鮮去核誠意多次引起外界質疑，朝韓領導人能否為當前局面找到突破口成為此次會晤的一個看點。

8月13日，朝韓雙方代表通過高級別會談達成一致，確認文在寅將於9月訪問平壤。文在寅成為繼2000年金大中、2007年盧武鉉之後第三位訪問平壤的韓國總統，據上次韓國總統訪朝已隔11年。

雙方尚未透露文在寅具體訪問日期。不過鑒於9月9日為朝鮮國慶節，9月下旬文在寅或將出席在紐約舉行的聯合國大會，韓國媒體普遍認為，文在寅可能在9月中旬出訪。韓聯社報道稱，日期最有可能定在11日至14日之間。

此外，平壤首腦會談的議程等細節安排也未向外界公布。

這將是文在寅與金正恩的第三次見面，與此前相比，這次平壤之行可能達成哪些成果引人關注。4月27日，二人在板門店第一次會晤後，簽署《板門店宣言》，確認朝鮮半島無核化的共同目標，之後雙方在5月舉行第二次會晤。今年6月，金正恩與美國總統特朗普在新加坡會晤，金正恩重申了半島無核化的立場。

然而，目前朝鮮去核沒有具體時間表，朝鮮已幾次被指仍在推進核計劃和導彈計劃，去核進展停滯。這種情況下，韓國和朝鮮通過再一次首腦會晤可以得到什麼？

韓國的「中間人角色」

圖片版權 Getty Images Image caption 4月27日，金正恩（左）與文在寅在板門店第一次會晤後，簽署《板門店宣言》，確認朝鮮半島無核化的共同目標。

新加坡會晤後，朝美之間的無核化談判似乎陷入僵局。美國堅持在朝鮮實現「徹底無核化」前繼續維持對朝制裁，而朝鮮在移送朝鮮戰爭陣亡美軍士兵遺骸、廢止部分導彈試驗基地的同時，還被曝光繼續推進一些武器項目。

韓國希望在這之中可以起到調停的「中間人」作用。

文在寅特別顧問文正仁表示，「我們的政府正在試圖扮演中間人的角色」。文正仁稱，韓國正試圖向朝鮮施壓，讓朝鮮採取具體措施解除核武裝。

「目前可以促使朝美達成妥協的人正是我們，」韓國《中央日報》14日發表社論稱。韓聯社13日的社論也提到，韓國政府應該說服朝鮮，就無核化的具體措施進行協調，同時積極與美國協商，爭取改變美方對「終戰宣言」的態度，今年內實現突破。

朝鮮重點在經濟

圖片版權 Getty Images Image caption 美國方面稱與韓國在對朝口徑上保持緊密聯繫。

13日會談結束後，朝方代表團長、朝鮮祖國和平統一委員會委員長李善權表示，如果此前對話中提出的問題沒能得到解決，有可能會出現「意料之外的問題」，日程上的所有問題有可能都會「遇到困難」。韓國《韓民族報》對此分析稱，在朝韓鐵路、公路、森林等項目的合作上，韓國礙於國際社會制裁，沒有推進太多實質性進展，朝鮮此番發言是對韓國在經濟合作上「態度消極」表達不滿。

朝鮮的目的從13日會議朝方代表團的人員構成上一目了然。韓方代表包括團長、統一部部長趙明均，統一部副部長、青瓦台國家安保室第二副主任、國務總理室審議官等官員，而朝方除李善權外，還包括鐵道省副相、祖國和平統一委員會副委員長、民族經濟合作委員會副委員長等人。

國際危機組織（ICG）高級顧問格林（Christopher Green）認為，朝鮮可能在向韓國施壓，要求韓國兌現4月峰會上在經濟方面做出的承諾，同時拉大首爾與華盛頓之間的間隙。

美國媒體引述美國國務院發言人的話表示，美國與韓國在對朝口徑上保持緊密聯繫，並稱美國與其盟友的目標一致，即「朝鮮最終、可以充分驗證的無核化」，在此之前對朝制裁將會保持不變。