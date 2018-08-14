特朗普簽國防授權法案 美國腳踩中國紅線台灣

圖片版權 Reuters Image caption 美國總統特朗普13日在紐約州的德拉姆堡軍事基簽署《2019年度國防授權法案》

美國總統特朗普13日簽署了軍費總額達7163億美元的《2019年度國防授權法案》。

法案簽署後立即生效成為法律。北京對此反應強烈，稱法案中多項內容刻意針對中國，警告美國「不得實施有關涉華消極條款，以免給中美關係和兩國重要領域合作造成損害。」

新的美國國防授權法案中有多項內容直接涉及中國、台灣和中美關係，包括強化美國和台灣的防衛關係、關注中國在南中國海的"強硬行為"，以及禁止中國參與"環太"軍演等。

分析人士認為，日益激烈的中美貿易戰已經擴大到國家安全和戰略層面。

「針對中國」

國防授權法案擴大了美國外國投資委員會（CFIUS）審查外國投資的權力，收緊了美國對中資交易的國家安全審查，同時修改美國出口管制，控制美國技術的流向。

法案還禁止美國政府同中興和華為公司有任何交易。

法案同時要求CFIUS更加嚴格審查外資收購美國公司，並對外國投資美國企業提供國家安全評估報告，以確保美國科技研發領域的知識和關鍵技術不會被其它國家借收購或投資美國公司而輕易獲取。

北京認定此舉刻意針對中國公司。中國商業部發言人稱，「中方將對法案內容進行全面評估，並將密切跟蹤法案實施過程中對中國企業產生的影響。」

南中國海

法案要求美國國防部定期提供中國在南中國海區域「任何軍事化行動」，包括填海行動，軍事部署、新裝置和武器部署、以及基礎設施建設等。

法案要求美國國防部長就中國在印度和太平洋地區的軍事行動定期向國會相關委員會匯報，並將報告內容通告美國在亞洲的區域盟友和伙伴。

法案禁止中國軍隊參加26國"環太平洋軍演"。

中國外交部發言人陸慷稱北京已經就該法案「向美方提出嚴正交涉」，並敦促美國「摒棄冷戰思維和零和博弈理念，正確客觀看待中國和中美關係。」

但是，最刺激北京的，是法案中涉及台灣的內容。

強化美台防務關係

圖片版權 CNA Image caption 圖為台灣總統蔡英文以三軍統帥身分視導漢光演習（資料照片）。

國防授權法案要求國防部加強與台灣的防務關係，支持台灣發展現代化的國防軍力，並幫助提升台灣的自衛能力。

法案建議美軍應適度參加台灣軍事演習，例如每年例行的漢光演習，並且在提升台灣防衛能力的基礎上提供軍售，以提高台灣防衛能力。

特朗普今年3月親自簽署美台高層官員可互訪的《台灣旅行法》。國防授權法案要求根據《台灣旅行法》，促進美台高層國防官員和一般官員的交流。

中國國防部對此發表措辭強硬的聲明，稱法案「充斥冷戰思維，渲染中美對抗，干涉中國內政」。

中國國防部發言人吳謙說，「台灣問題事關中國主權和領土完整，是中美關係中最重要、最敏感的核心問題。」 中國軍隊「堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫」。

你的器材不支持播放多媒體材料 BBC的記者登上一架美軍飛機，飛過備受爭議的南中國海。六個國家在這片海域競爭，但是近年來中國加強了建島和巡邏力度。

在蔡英文政府和大陸關係空前緊張之際，國防授權法案勢必會給兩岸關係帶來新的緊張因素。

研究美中台關係的台灣淡江大學中國大陸研究所助理教授黃兆年對BBC中文表示，從美國通過《國防授權法》的舉措，可以看出「美國要什麼，不要什麼」。

黃兆年說，「美國要的是與台灣結盟，把台灣納入印太戰略聯盟，維持台海權力平衡均勢。不要的是南海資源被中國壟斷。」

新的美國國防授權法案建議美軍參加台灣軍演、鞏固及強化對台軍售和加強與台灣安全關係，將被北京視為是美國遏制中國戰略的具體步驟。