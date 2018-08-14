全球最宜居城市 維也納第一 亞洲日本領先

  • 2018年 8月 14日
維也納 圖片版權 Getty Images

全球最宜居城市最新排名公布，奧地利首都維也納擠下連續七年位居第一位的澳大利亞墨爾本，成為2018年全球最宜居城市。

這是經濟學人信息社（Economist Intelligence Unit, EIU）發佈全球最宜居城市年度報告以來，歐洲城市首次稱霸榜首。

2018年全球最宜居城市排名一共收錄了全球140個城市，評比條件包括政治和社會穩定度，犯罪率（安全性），教育品質和居民醫療保健等方面。

調查報告編輯斯拉夫查瓦（Roxana Slavcheva）表示，多個西歐城市的治安有所改善，維也納位居第一顯示「歐洲大部分地區回歸穩定」。

曼徹斯特進步最多

今年全球最宜居城市排名中，曼徹斯特排名第35，比去年進步16名，是跨越幅度最大的歐洲城市。

倫敦排名第48，比去年進步5名，但比曼徹斯特落後13名，是兩座城市差距最大的一次。

經濟學人信息社表示，曼徹斯特排名遠遠超前去年，是因為安全性大幅提高的緣故。

去年，曼徹斯特一場演唱會遭到攻擊，一共有22人死亡，導致去年的排名落後。

圖片版權 Getty Images
Image caption 此前，墨爾本連續七年位居第一

亞洲表現

在亞洲城市方面，日本的大阪排名第三，是排名最高的亞洲城市，東京排名第七，大阪和東京是唯一兩個進入前十名的亞洲城市。

在華人城市方面，香港排名第35，也是排名第三高的亞洲城市。

新加坡排名第37，近兩年來與香港排名呈現拉鋸競爭。

台北排名第58，比去年進步2名，超越了排名第59的韓國首爾。

中國大陸排名最高的是蘇州，第74，北京排名第75，天津第77，上海第81，深圳第82，大連第90，廣州第95，青島第97。

2018年全球最宜居城市前10名：

  1. 奧地利維也納
  2. 澳大利亞墨爾本
  3. 日本大阪
  4. 加拿大卡爾加裏
  5. 澳大利亞悉尼
  6. 加拿大溫哥華
  7. 日本東京
  8. 加拿大多倫多
  9. 丹麥哥本哈根
  10. 澳大利亞阿德萊德

2018年全球最不宜居城市

  1. 敘利亞大馬士革
  2. 孟加拉達卡
  3. 尼日利亞拉各斯
  4. 巴基斯坦卡拉奇
  5. 巴布亞新幾內亞莫爾茲比港
  6. 津巴布韋哈拉雷
  7. 利比亞的黎波里
  8. 喀麥隆杜阿拉
  9. 阿爾及利亞阿爾及爾
  10. 塞內加爾達喀爾

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