意大利熱那亞高架橋垮塌的三種可能原因

圖片版權 Reuters Image caption 莫蘭迪橋倒塌時，橋面連帶數十輛在橋上的汽車一同掉到數十米下的地面。

意大利西北部城市熱那亞（Genoa）一條行車高架橋倒塌，至今造成最少39人死亡，當局仍在努力搜索生還者。

這條稱為莫蘭迪橋（Morandi Bridage）的公路橋總長約1.2公里，在1967年建成，橫跨一個工業區和數條鐵路。路透社引述目擊者說，大橋在周二（8月14日）倒塌時當地天氣十分惡劣，而且外界其實一早知道大橋的結構有問題，因此當局一直為它進行維修。

外界對意外成因議論紛紛，BBC訪問了一些工程學專家，探討這條大橋倒塌的可能原因。

Interactive 莫蘭迪橋倒塌前後情況 照片由意大利警方提供, 2018年8月 Google, 2015年5月

修葺工程所致？

負責維修大橋的承建商據報當時正在維修大橋，加固它的地基，工程進行的同時承建商有緊密監測大橋的情況。

英國結構工程師學會前主席弗思（Ian Firth）接受BBC訪問時指出，莫蘭迪橋這種大型基建經常需要由專業工程師作檢查及維修。他認為大橋倒塌的時候雖然有工程在進行，外界仍然不知道有關詳情，因此未能確定是否造成意外的原因。

但弗思指出，過去曾發生因為大橋保養欠佳而倒塌的事例。「維修工作目的大多是防止基建老化」，當局對莫蘭迪橋進行維修正是因為這個原因。

設計缺陷？

意大利熱那亞大學（Genoa University）結構工程師布倫奇克（Antonio Brencich）認為，莫蘭迪橋的設計本身有問題，這是因為大橋的設計師裏卡爾多‧莫蘭迪（Riccardo Morandi）錯誤計算鋼筋混凝土老化的速度。

布倫奇克形容裏卡爾多‧莫蘭迪是一名有「深思熟慮的工程師，但欠缺實際考量」。

布倫奇克說，莫蘭迪橋要被拆掉重建只是時間的問題，當局在上世紀90年代曾對大橋作維修，但費用高昂。他認為，相比起不斷花錢維護大橋，重建它可能更划算。

莫蘭迪橋的設計與位於委內瑞拉的馬拉開波湖大橋（Lake Maracaibo bridge）類似，它也是由卡爾多‧莫蘭迪設計。弗思指，馬拉開波湖大橋同樣有問題，令它的維修開支比正常水平高。但他強調，目前仍不能斷言莫蘭迪橋倒塌的原因。

圖片版權 AFP Image caption 當地居民聚集觀看大橋倒塌後的情況。

交通太繁忙？

莫蘭迪橋是意大利一條主要幹道的組成部份，每年通行的汽車約有2500萬架次，連接意大利北部與法國。這樣繁忙的交通可能加劇了大橋的老化速度。

一家意大利公路公司Autostrade per l'Italia在2011年發表報告指，大橋每天的繁忙時間都有大量車流，引致大橋「嚴重老化」。

英國結構工程師學會前主席弗思，毫無疑問，這樣龐大的交通流是大橋倒塌的其中一個原因。而且，意大利近年在基建的投資減少，落後於其他西歐國家。

但許多工程專家都認為，意大利當局必須作深入調查，才能確定它倒塌的真正成因。