麥當娜60歲：七張圖讀懂這位流行音樂女王

圖片版權 Shutterstock Image caption 1984年的麥當娜。

美國流行巨星麥當娜（Madonna，瑪丹娜）將於8月16日迎來60歲生日，BBC數據記者用七張圖表，帶大家回看這位流行音樂女王35年來的音樂路。

1983年以同名專輯出道一炮而紅以來，她一共舉行了10次巡迴演唱會，專輯銷售超過3億張。

這讓她贏得吉尼斯世界紀錄（金氏世界紀錄）之最賣座錄音女歌手。

我們還可以怎麼從數據來看這位流行音樂界的傳奇女王？

1. 她是擁有最多英國排行榜第一名頭銜的女歌手

12張麥當娜的專輯拿下排行榜第一名，只有披頭士樂隊（the Beatles）和貓王（Elvis Presley）能與之匹敵。

她最受歡迎的專輯The Immaculate Collection（《麥當娜精選輯》）於1990年11月份發行，發行之後在排行榜待了338周，其中有兩個月位居榜首。

2. 最受歡迎的是這些

Like A Virgin（《宛如處女》）是你最喜歡的麥當娜歌曲嗎？那你的喜好和很大一部份人一樣──Spotify資料顯示，這首1984年發行的歌，是她最受歡迎的歌曲。

事實上，上榜的歌曲只有2005年發行的Hung Up（《心神不寧》）一曲不是來自1980年代。

3. 她是最多單曲登上排行榜前五名的女歌手

麥當娜有46首單曲名列英國排行榜前五名，比她更多的只有貓王。

她的歌縱橫排行榜30年，從1984年的Like A Virgin到2009年的Celebration（《慶祝》）。

圖片版權 Shutterstock

4. 她在超級碗中場秀表演打破紀錄

很顯然地，谷歌無法告訴我們1980年代的人對什麼感興趣。

全球用谷歌搜尋「麥當娜」的人數在2012年3月來到高峰，當時她在超級碗（Super Bowl）中場進行了表演，讓她成為繼珍妮·傑克遜（Janet Jackson）2004年露點意外後，再度登上超級碗頭條新聞的女藝人。

2012年，麥當娜在超級碗中場秀的表演創下史上最高收看人次，這個紀錄直到2015年才被凱蒂·佩里（Katy Perry）和幫她伴舞的「左邊那個穿鯊魚裝的人偶」給打破。

圖片版權 Getty Images Image caption 2015年超級碗中場秀，幫凱蒂·佩里伴舞的＂左邊那個穿鯊魚裝的人偶＂爆紅。

5. Spotify聽麥當娜的方式和我們不一樣

大部分的線上音樂串流服務提供基於歌曲的音調、節奏和其他因素的數值，來評斷一首歌聽起來是「開心」還是「傷心」。

它只分析歌曲聽起來如何，並用這些資訊自動推薦歌曲給使用者，但這項技術並不分析歌詞內容。

所以，來看看Spotify的電腦如何「聽」麥當娜的歌──如果是慢歌或是使用小調的歌，會被分類為「傷心」的歌。

當然這不能作為全面評價，目前的機器技術還不能分析歌詞，還不能如同人類一樣「感受」歌曲。

雖然總體被評為「聽起來開心」，但麥當娜早期的專輯較常使用一些深層的、情感強烈的語言。

1986年發行的專輯True Blue（《忠實者》）被評價為聽起來「最開心」的專輯，雖然當中有提及青少年懷孕、欺騙以及與父母的隔閡。

雖然2012年的專輯MDNA和2015年的Rebel Heart（《心叛逆》）在電腦聽起來都「比較悲傷」，但當中的歌例如Give Me All Your Luvin（《給我你的愛》）和Girl Gone Wild（《惡女變身》）其實不悲傷。

所以線上串流目前能提供的運算法，還不能全面分析音樂給人的感覺。

6. G大調是最常用的調

麥當娜的錄音室專輯主打歌用了24個不同的調，但G大調是最常見的，有17首歌使用了G大調。

7. 她是美國最有錢女歌手

看起來，她真的如她的歌Material Girl（《物質女孩》）一般。

美國著名財經雜誌《福布斯》去年統計，麥當娜的淨收入達到5.8億美元，讓她成為美國收入最高的女歌手，以2億美元的優勢遠遠領先第二名的席琳‧狄翁（Celine Dion）。