麥當娜60歲：七張圖讀懂這位流行音樂女王

圖片版權 Shutterstock Image caption 1984年的麥當娜。

美國流行巨星麥當娜(Madonna,瑪丹娜)將於8月16日迎來60歲生日,BBC數據記者用七張圖表,帶大家回看這位流行音樂女王35年來的音樂路。

1983年以同名專輯出道一炮而紅以來,她一共舉行了10次巡迴演唱會,專輯銷售超過3億張。

這讓她贏得吉尼斯世界紀錄(金氏世界紀錄)之最賣座錄音女歌手。

我們還可以怎麼從數據來看這位流行音樂界的傳奇女王?

1. 她是擁有最多英國排行榜第一名頭銜的女歌手

12張麥當娜的專輯拿下排行榜第一名,只有披頭士樂隊(the Beatles)和貓王(Elvis Presley)能與之匹敵。

她最受歡迎的專輯The Immaculate Collection(《麥當娜精選輯》)於1990年11月份發行,發行之後在排行榜待了338周,其中有兩個月位居榜首。

2. 最受歡迎的是這些

Like A Virgin(《宛如處女》)是你最喜歡的麥當娜歌曲嗎?那你的喜好和很大一部份人一樣──Spotify資料顯示,這首1984年發行的歌,是她最受歡迎的歌曲。

事實上,上榜的歌曲只有2005年發行的Hung Up(《心神不寧》)一曲不是來自1980年代。

3. 她是最多單曲登上排行榜前五名的女歌手

麥當娜有46首單曲名列英國排行榜前五名,比她更多的只有貓王。

她的歌縱橫排行榜30年,從1984年的Like A Virgin到2009年的Celebration(《慶祝》)。

圖片版權 Shutterstock

4. 她在超級碗中場秀表演打破紀錄

很顯然地,谷歌無法告訴我們1980年代的人對什麼感興趣。

全球用谷歌搜尋「麥當娜」的人數在2012年3月來到高峰,當時她在超級碗(Super Bowl)中場進行了表演,讓她成為繼珍妮·傑克遜(Janet Jackson)2004年露點意外後,再度登上超級碗頭條新聞的女藝人。

2012年,麥當娜在超級碗中場秀的表演創下史上最高收看人次,這個紀錄直到2015年才被凱蒂·佩里(Katy Perry)和幫她伴舞的「左邊那個穿鯊魚裝的人偶」給打破。

圖片版權 Getty Images Image caption 2015年超級碗中場秀,幫凱蒂·佩里伴舞的"左邊那個穿鯊魚裝的人偶"爆紅。

5. Spotify聽麥當娜的方式和我們不一樣

大部分的線上音樂串流服務提供基於歌曲的音調、節奏和其他因素的數值,來評斷一首歌聽起來是「開心」還是「傷心」。

它只分析歌曲聽起來如何,並用這些資訊自動推薦歌曲給使用者,但這項技術並不分析歌詞內容。

所以,來看看Spotify的電腦如何「聽」麥當娜的歌──如果是慢歌或是使用小調的歌,會被分類為「傷心」的歌。

當然這不能作為全面評價,目前的機器技術還不能分析歌詞,還不能如同人類一樣「感受」歌曲。

雖然總體被評為「聽起來開心」,但麥當娜早期的專輯較常使用一些深層的、情感強烈的語言。

1986年發行的專輯True Blue(《忠實者》)被評價為聽起來「最開心」的專輯,雖然當中有提及青少年懷孕、欺騙以及與父母的隔閡。

雖然2012年的專輯MDNA和2015年的Rebel Heart(《心叛逆》)在電腦聽起來都「比較悲傷」,但當中的歌例如Give Me All Your Luvin(《給我你的愛》)和Girl Gone Wild(《惡女變身》)其實不悲傷。

所以線上串流目前能提供的運算法,還不能全面分析音樂給人的感覺。

6. G大調是最常用的調

麥當娜的錄音室專輯主打歌用了24個不同的調,但G大調是最常見的,有17首歌使用了G大調。

7. 她是美國最有錢女歌手

看起來,她真的如她的歌Material Girl(《物質女孩》)一般。

美國著名財經雜誌《福布斯》去年統計,麥當娜的淨收入達到5.8億美元,讓她成為美國收入最高的女歌手,以2億美元的優勢遠遠領先第二名的席琳‧狄翁(Celine Dion)。