換臉手術：凱蒂自殺後的「第二次機會」

圖片版權 Family/Martin Schoeller Image caption 凱蒂受傷前（左）和接受臉部移植之後

凱蒂·斯塔布菲爾德（Katie Stubblefield）18歲的時候試圖自殺，她朝自己的頭部開槍。

她在醫院裏撿回了一條命，但是槍擊嚴重損毀了她的臉部和五官。

受傷後她歷經了無數次的臉部重建手術，去年，凱蒂21歲的時候，她成為美國年紀最輕的臉部移植受贈者。

在此期間，美國《國家地理雜誌》記錄了凱蒂受傷複健手術的歷程，現在將凱蒂的經歷寫成「臉的故事」（英語）發表。

全球一共有40例臉部移植手術，2010年，西班牙醫生成功進行了第一個全臉移植手術。

但是臉部移植手術仍屬於實驗階段，因此美國醫療保險並不支付。

凱蒂的手術最後是美國聯邦政府的軍人再生醫學機構（Armed Forces Institute of Regenerative Medicine）資助的，該機構致力於改善受傷軍人的醫療照顧。

凱蒂的年齡和受傷情況符合軍人再生醫學機構的需求，因此獲得資助。

捐贈臉的是31歲的阿德雷亞·施奈德（Adrea Schneider），她在2017年因為藥物過量而死亡。

圖片版權 Benningdon Family/Maggie Steber/ National Geograph Image caption 阿德雷亞的奶奶見到凱蒂後表示，她能認出她孫女的臉

換臉手術

凱蒂表示她不記得自殺前經歷什麼，但她的家人說，凱迪的青少年時期歷經感情不順，腸胃病影響健康，導致情緒低落。

槍擊破壞了她的臉部五官，包括鼻子、前額和下巴，她的腦部和雙眼也受傷。

在接受臉部移植之前，凱迪已經接受了22次臉部重建手術，醫生用她大腿的組織再造皮膚，還用3D打印技術重建下巴。

凱蒂和家人也不知道臉部移植手術究竟是什麼，醫生告訴他們符合資格，等了一年之後在2017年5月接受手術。

圖片版權 Maggie Steber/National Geographic Image caption 凱蒂希望在公共場合沒有人會盯著她看

臉部移植手術之後，凱迪又回到醫院接受了三次修整手術，未來可能還會有更多手術，以改善臉部外觀和功能。

由於嘴巴受的傷，凱蒂開口說話很吃力，她一輩子都需要服藥以降低移植體排斥的風險。

重生機會

凱蒂表示，她希望未來能上大學，成為一名心理諮詢者。

她希望能和青少年談論關於自殺和生命的價值等話題。

「那麼多的人幫助了我，我也要幫助其他的人。」

凱蒂的整容醫生表示，「我首先希望凱蒂能快樂，這是第一，其次我希望她能過正常生活。」

「然後，她可以做她想做的，激勵別人如何應付困境，不要讓一個錯誤決定毀了你的一生。」