印度前總理瓦傑帕伊去世 三度出任總理推動印度擁核

印度前總理阿塔爾•比哈里•瓦傑帕伊（Atal Bihari Vajpayee）8月16日去世，享年93歲。瓦傑帕伊在新德里的一家醫院去世，他在數周前住進了這家醫院。瓦傑帕伊是一位極具個人魅力的領導人和一名大師界別的演講家，他於2005年淡出政壇。

在印度遭遇分裂威脅的時期，瓦傑帕伊被很多人視為維護統一的力量。他還是一位印度國土的堅定守衛者。