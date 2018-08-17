Google欲向中國妥協進行自我審查 引數百名員工抗議

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日前，數百名Google員工致函該公司，抗議Google擬在中國推出自我審查的搜索引擎。

這些員工表示，Google這個項目已經導致了「緊迫的道德問題」，他們敦促Google實行更加透明的政策。

「Google沒有公布我們要求的信息，因此我們尚無法作出跟我們工作相關的道德決策。」這些員工說。

Google從未公開談論這些計劃，也拒絶就此事發表評論。

Google母公司為Alphabet。八年前，Google因抗議中國的審查法和所謂的政府黑客行為而退出中國。

然而，上個月媒體報道稱，Google一直在秘密地開發一種新的中文搜索服務，內部稱其為Dragonfly。

該項目目前仍需中國政府批准。一旦獲批，Google將過濾某些網站及人權和宗教相關的搜索關鍵詞。

這一行為激怒了一些員工，他們擔心他們的技術會無形中幫助中國壓制言論自由。

在與各媒體組織分享的信中，Google員工認為公司的行為違反了谷歌行為凖則中的「不作惡」(don't be evil)條款。

信中稱，「我們迫切需要更多的透明度，我們需要參與決策過程，並致力於一個清晰、開放的流程。Google員工需要知道自己正在建設的是什麼東西。」

這不是Google員工第一次公開反對公司的決定。今年4月，數千名員工批評公司在美國軍方計劃為無人機開發人工智能（AI）。此後，Google與五角大樓結束了AI合同。

中國擁有世界上最大的互聯網用戶，但由於內容限制和封鎖，美國科技公司一直在中國運行困難。

Facebook，Google，Twitter和Instagram都被中國封鎖，儘管Google在中國仍有三個辦事處。