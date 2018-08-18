BBC中文每周推薦：你不容錯過的六個故事

2018年的第33周，中國的民族和宗教問題成為關注焦點。聯合國消除種族歧視委員會稱有「可靠情報」，證明中國在新疆的「反極端主義中心」秘密囚禁百萬維吾爾族人；同在中國西部的寧夏回族自治區同心縣，數百名穆斯林與政府對峙，保護當地的清真寺不被拆除。另一方面，每況愈下的兩岸背景下，中國大陸國台辦宣佈簡化台灣人到大陸工作的程序，試圖吸引更多台灣年輕人前往大陸工作。美中貿易戰仍在升級，有專家認為，美中貿易戰是全球新冷戰的前哨戰。

剛剛過去的一周，BBC中文發表過這些作品，受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 聯合國委員會：中國秘密囚禁百萬維族人對其政策「洗腦」

圖片版權 Getty Images Image caption 過往不少維族人曾經維權，圖為2009年，一批婦女稱自己家屬被中國當局囚禁。

聯合國消除種族歧視委員會的一份報告將新疆再次置於風口浪尖。聯合國消除種族歧視委員會稱有「可靠情報」，中國涉嫌將百萬名維吾爾族穆斯林，送到秘密的「政治再教育營」扣留，以打擊當局所謂的「宗教極端主義」。但中國卻回應，這種說法完全與事實不符，「沒有隨意的監禁，根本不存在『再教育中心』」。

2. 被政府盯上的穹頂 寧夏韋州清真大寺對峙事件原委

圖片版權 Weibo Image caption 面臨被拆毀風險的韋州清真大寺以中東風格建造，有數個高聳的尖塔和圓頂。

為保護當地的清真寺不受拆除，中國西部的寧夏回族自治區同心縣，數百名穆斯林與當地政府對峙。近年來，秉持無神論的中國共產黨對於外來宗教在中國的影響相當警惕，當局展開運動希望將這些宗教進行「中國化」改造。

3. 觀點：美中貿易戰是全球新冷戰的前哨戰

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前英國劍橋大學經濟學家張煒認為，從國際關係和全球治理的層面看， 由於美中兩國都具有龐大經濟體量，他們所代表的兩種制度不可避免地形成一場爭奪世界領導權的角逐，「美國和中國之間的貿易戰只不過是兩個大國之間在政治、經濟制度方面進行的大範圍衝突和對抗的一個組成部分，如果不從制度層面解決問題，全面的對抗終將難以避免。」

4. 專訪吳國光：修憲後的中國與世界權力變局

圖片版權 Getty Images Image caption 吳國光將中共黨代會視作「權力的劇場」，關注劇場如何凖備、運作、呈現政治權力的大戲，幕後操控如何推動、刻畫、定義演出。

改革開放四十年來，中國並未實現經濟開放帶動政治民主化，政治改革也在1989年之後變得遙遙無期。修憲草案的通過為今年65歲的國家主席習近平留任創造了法律基礎，預示中國高壓的政治環境和密不透風的社會控制或將在五年後持續。在這樣的情勢下，中國的民主化是否還有希望？改革開放帶來的經濟增長和市場化能否影響中國的政治走向？我們採訪了長期關注中國政治的學者吳國光，與他探討修憲後的中國走向。

5. "我去大陸工作，不代表我不愛台灣" 中國對台軟策略是否見成效

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中國大陸國台辦8月初宣佈，簡化台灣人到大陸工作的程序，並逐步為台灣居民在學習、就業、創業和生活上，提供「與大陸同胞同等待遇」。多名台灣學者對BBC中文表示，這項新措施是大陸「統戰的軟策略」之一，統戰層面從透過行業，延伸到從個人入手。而此項措施是由大陸單方面宣佈，亦突顯大陸目前繞過台灣當局的對台政策，對台灣以至兩岸關係也不一定是好事。

6. 同樣的中國歷史 不同的兩岸教科書

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在政治對立的背景下，兩岸教科書對於歷史的敘述有許多不同之處。不同史觀指導下的教科書究竟有哪些不同？哪些部分爭議最大？這些南轅北轍又如何折射近年來兩岸微妙的政治生態？BBC中文記者對比大陸與台灣歷史課本，試圖回答這些問題。