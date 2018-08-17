「里拉危機」中的土耳其收到中國工行「大禮包」

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 美國要求土耳其釋放被關押的美國牧師安德魯·布倫森，但被對方拒絶。

中國外交部首次就美國與土耳其近期的糾紛發聲，指中方關注近來土耳其經濟及對外關係中出現的「新動向」，希望各方通過對話化解分歧。

中國外交部周五（8月17日）發表的聲明又提及中國工商銀行近日與土耳其簽署融資合作協議。中國官方新華社在8月6 日一篇報道中首次提及這份協議，指中國工商銀行將向土耳其提供總值約36億美元的借貸額，用於能源與交通基建等建設。路透社引述中國工商銀行一名發言人確認，工商銀行土耳其分部的確有簽署一些有關基建的合作備忘錄，但沒有證實新華社報道提及的貸款金額。

美國早前對土耳其鋼鐵和鋁的關稅提高一倍，令土耳其貨幣里拉（lira）兌美元的匯率下跌了20%。美國威脅如果土耳其仍然拒絶美方要求，釋放一名在當地關押近兩年的美籍牧師安德魯·布倫森（Andrew Brunson），將作進一步行動。

土耳其曾不滿中國以「高壓手段」統治在新疆的維吾爾族人。但分析指，中國在土耳其與美國的糾紛中聲援土耳其，顯示雙方似乎至少暫時放下了這方面的分歧。

美國威脅

土耳其指布倫森與被當局定為非法組織的庫爾德工人黨和長期居留在美國的伊斯蘭教士居倫（Fethullah Gulen）有聯繫。土耳其總統埃爾多安認定居倫有份策劃2016年的流產政變，布倫森否認有參加政變，但如果法院裁定他罪成，可能被判囚最多35年。美國當局一直強調，布倫森是「不公平、也不公正關押」的受害人。

土耳其早前為報復美國的制裁，對美國進口的汽車、酒精和煙草徵取額外關稅，讓里拉兌美國的匯率稍為回升。土耳其總統埃爾多安（Recep Erdogan）呼籲國民要支持自己國家的貨幣，不要拋售里拉。

圖片版權 AFP Image caption 美國與土耳其近年的關係漸趨緊張。

土耳其中央銀行周一（8月13 日）也放話，將為當地銀行提供資金，防止銀行擠提，也要穩住外界對里拉的信心。

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）指，如果土耳其不盡快釋放布倫森，美方「凖備採取更多行動」。美國總統特朗普更在社交網絡發文，批評土耳其多年來都在「佔美國的便宜」。

南非、俄羅斯、印度等新興國家的貨幣受土耳其和美國糾紛的影響出現下跌。

中國的身影

土耳其穆斯林和來自中國大西北地區的維吾爾人在種族、文化和信仰上有緊密關聯。2015年土耳其爆發大規模反華示威，原因是因為當年有報道指在中國的維吾爾人在齋戒月期間禁止他們按傳統禁食，土耳基穆斯林為此感到不滿。

圖片版權 AFP Image caption 土耳其曾計劃購買中國紅旗防空導彈，但最終因為北盟反對，被迫取消計劃。上圖是這個型號的導彈2015年9月在北京參加閲兵的情況。

中國與土耳其關係日漸回暖。中國商務部和歐盟的數字都顯示，以個別國家為單位計算，中國在2017年是土耳其最大的貨物進口來源國。埃爾多安今年7月訪華時與中國國家主席習近平會面，表示土方支持中國的「一帶一路」計劃，願意「密切同中方在國際事務中溝通和協調」。

同時，美方多年拒絶引渡居倫回土耳其，兩國關係因而惡化。美國支持目前在敘利亞北部與極端組織伊斯蘭國作戰的庫爾德游擊隊，土耳其就在國內應對來自庫爾德武裝份子的威脅，進一步加劇美國與土耳其的分歧。

但土耳其是北約一員，它能否靠攏中國始終受制於西方國家。土耳其曾計劃購買中國的「紅旗」防空導彈系統，最終因為來自北約其他成員國的壓力在2015年取消交易。它其後選擇購買俄羅斯的S-400防空導彈系統，同樣受北約批評，因為這款俄製系統並不兼容北約盟國使用的導彈系統。