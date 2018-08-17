MeToo是否在女性群體中產生了分裂

圖片版權 Getty Images Image caption 女星羅絲麥高恩（Rose McGowan）是#MeToo的主要推手之一。

#MeToo是近期在社交媒體上最受矚目的女權運動，但它是否也使女性群體中產生了分裂？

2017年10月，美國女演員艾莉莎·米蘭諾（Alyssa Milano）在推特上使用#MeToo標籤向性侵犯受害者提出聲援。很少人能預料到，這一舉動能獲得如此廣大的迴響。

#MeToo讓許多受到性侵害、性騷擾的受害人自我覺醒，站出來指控當初的加害者，被指控的包括至今仍未就性侵和性騷擾認罪的好萊塢製片人哈維·韋恩斯坦（Harvey Weinstein）。

數百萬人響應艾莉莎·米蘭諾的呼籲，上千名女性在網路上分享自己曾被性侵的經歷。

這場運動很快就被加上標籤成為#MeToo運動，鼓勵女性說出自身受到性騷擾和性虐待的經驗。

圖片版權 Getty Images Image caption 艾莉莎·米蘭諾在推特上使用#MeToo獲得廣大迴響。

許多人被指控騷擾和施暴，這個現象同時也在女性群體中激起不同的聲音，人們開始討論這場運動所要達到的目標：應該聚焦在工作場所發生的騷擾？還是推向更廣泛的平權運動？什麼策略是有用的？如果最後發現是不實指控，應該如何處理？

其中一個潛在的世代差異很早就浮現——一些較年長的女性主義者將焦點放在受害者身上。從本質上講，他們教育年輕女性，在面對有不軌意圖的男性時，應該更精明、更堅定地予以拒絶。

凱特琳·弗拉納根（Caitlin Flanagan）在《大西洋雜誌》（The Atlantic）的一篇文章被廣泛討論，她認為1970年代的年輕女性「比很多現在的女性更強悍。」

《華盛頓郵報》（The Washington Post）專欄作家梅根·麥克阿德（Megan McArdle）說：「我認為在某些情境下，女性有更多力量。」

在接受BBC Trending採訪時，她認為這個議題是「複雜的」。

「我認為在很多情境下，男性的確比較有力量，但我認為我們應該教導女性站出來，將自己的力量拿回來。」

研究性別正義的娜塔莉‧柯林斯（Natalie Collins）認為，現在很多年輕女性被誤導。她說：「我認為年輕女性被騙了，她們被灌輸在性互動上能與男性平起平坐的錯誤印象。事實不是這樣的。」

柯林斯也認為，色情產業的流行，受害更多的是年輕女性。

「色情片文化讓女性看待性互動有一個既定的印象，哪些互動是有愛意的，哪些不是。但問題是，女性處在一個沒有教育她男女其實是不平等的文化中，而且事實上，男性幾乎在每次與女性的互動中佔盡便宜。」

在另一方面，世代差異也可能被媒體放大報道。根據美國諮詢公司Morning Consult在三月做的調查，不同年紀的女性對於#MeToo運動的想法並無太大差異。

「天真的幻想」

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一些女性提出擔憂，認為#MeToo運動只會讓西方白人女性獲益。

遠在#MeToo運動被標籤化的十多年之前，美籍非洲裔女權運動者塔拉納·伯克（Tarana Burke）就率先使用「me too」（我也是）與反性侵運動做連結。

一些人擔心伯克和其他少數族裔女性的聲音會被忽略。

圖片版權 Getty Images Image caption 菲裔美籍的女權運動者塔拉納·伯克。

詩人阿莎・班代爾（Asha Bandele）對Afropunk網站說：「我擔心運動的主導權在白人女性手中，我沒有看過白人女性領導過一場保護她們以外的人的運動。」

她也說：「我認為塔拉納·伯克是#MeToo的創始者，但她沒有被給予適當的空間。她沒有被放上《時代》周刊講述#MeToo風潮的封面，她只在內頁出現。」

但一些人認為，這場運動在各地都適用，能夠在不同的文化圈用不同的方式被詮釋。

「誰能夠代表每一個人說出每一件事呢？」作家柯斯蒂·艾裏森說。「這只是個天真的幻想。」

圖片版權 Getty Images Image caption #MeToo在世界各地蔓延，韓國也出現運動。

下一步是什麼？

雖然社交媒體上#MeToo的熱潮冷卻了下來，但這個標籤依然經常在網路上被討論，這場運動看似仍未結束。

在2017年的最後三個月內，#MeToo這個標籤在推特上被使用了超過500萬次，在今年5月到8月，它被使用超過200萬次。

「這不像柏林圍牆倒塌或是約翰•列儂（John Lennon）被槍殺的事件，這是一個持續性的運動。」麥克阿德說。

「我認為，這場運動會以改變文化的現象被寫進歷史。我們還在調整。我們曾經有舊的模式，也丟棄過舊模式。現在新模式是什麼？我們還在摸索。」

「在我們回看時，我們可能會覺得在一些個案上我們做得太過，有些做得不夠，我們還在摸索。但我認為這對在工作場域的女性來說是具有開創性的，我真心認為。」