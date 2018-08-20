俄羅斯軍機低空飛過五角大樓引發一場辯論

圖片版權 OLEG BELYAKOV Image caption 俄羅斯曾經使用此類飛機對美國進行觀察。

自2001年911事件後，美國首都華盛頓的重要政府機構上空幾乎成為「禁飛區」，除極特殊情況外不許飛機飛越。但是，2017年8月9日，一架飛機竟低空飛越了五角大樓、中央情報局和國會大廈等絶密空域。

更令人震驚的是，這是一架俄羅斯空軍的圖-154偵察機，但美國軍方竟然沒有對其進行攔截！

此事引起美國媒體的極大關注，美國政府不得不公開作出解釋；這次飛行符合《開放天空條約》，因此是經過美國政府允許的。

美國和俄羅斯都是《開放天空條約》的簽署國。該條約規定，簽約國之間可以對對方領土進行非武裝方式的空中觀察，以檢查其執行國際武器控制條約的情況。

但是，這種情況即將發生變化。

美國總統特朗普8月13日簽署的《2019年國防授權法》稱，由於俄羅斯違反《開放天空條約》，華盛頓凖備凍結與莫斯科在該條約框架內的合作。

《國防授權法》規定，俄羅斯必須完全履行《開放天空條約》規定的義務，否則美國就不會恢復對該項目的撥款。但是，美國國務院向BBC證實，這並不是說華盛頓將停止參與《開放天空條約》。

圖片版權 Getty Images Image caption 自從該條約2002年生效後，各國在其框架下已經進行了1200多次偵察飛行，其目的在於確認簽署國是否遵守國際武器控制協議。

俄羅斯不滿

美國通過《國防授權法》在俄羅斯引起不滿，官方媒體紛紛指責美國政府。

俄聯邦委員會國際事務委員會副主席弗拉基米爾⋅賈巴羅夫對《莫斯科時報》表示：「美國這樣做的目的是要隱藏為開展一場新的軍備競賽而做的凖備工作。」

俄羅斯副外長謝爾蓋・裏亞布科夫對官方通訊社俄新社說，莫斯科對美國的決定感到遺憾。

俄羅斯退役中將布津斯基則對「今日俄羅斯」電視台表示，這是華盛頓充斥著"歇斯底里的反俄情緒"的最新證據。

"增強透明度"

不過，《開放天空條約》到底有什麼重要性呢？

《開放天空條約》目前有34個簽署國。根據五角大樓的說法，該條約旨在"增強透明度，並促進控制軍備的國際努力"。

自從該條約2002年生效後，各國在其框架下已經進行了1200多次偵察飛行，其目的在於確認簽署國是否遵守國際武器控制協議。

那麼，美俄之間為什麼會產生矛盾呢？

圖片版權 Getty Images Image caption 《國防授權法》規定，俄羅斯必須完全履行《開放天空條約》規定的義務，否則美國就不會恢復對該項目的撥款。

爭議根源

去年6月，華盛頓指責俄方對美方飛越俄軍事基地的數量進行限制，並限制美方飛越俄國在波羅的海外飛地加裏寧格勒，違反了《開放天空條約》。

加裏寧格勒處在波蘭和立陶宛之間。上周，美國科學家聯合會發表的一份報告顯示，俄羅斯在加裏寧格勒修建了一處核材料存儲設施。

另一個俄方限制外國軍機觀察的地點是俄羅斯與格魯吉亞的南奧賽梯和阿布哈茲地區的一段十公里長的邊界。在2008年俄羅斯與格魯吉亞的戰爭中，南奧賽梯和阿布哈茲被俄軍佔領。

據美國軍備控制協會（Arms Control Association）稱，由於俄方對美方飛行的限制，美方在幾個月前也已開始限制俄方偵察機可以飛行的區域。

圖片版權 Getty Images Image caption 華盛頓指責俄方限制美方飛越俄國在波羅的海外飛地加裏寧格勒，違反了《開放天空條約》。

引起爭議的另一個原因是，美國政界和軍界都有不少人認為，俄羅斯在對美飛行中使用了超出條約規定的先進偵察設備，等於是在利用該條約進行「間諜行動」。

五角大樓今年早些時候宣佈，美軍正在進行努力，未來將在對俄觀察飛行中使用更先進的偵察設備。

但是，批評《開放天空條約》的人士認為，商業衛星提供的影像質量已經超過美軍在這些觀察飛行中拍攝的照片，因此為這些飛行任務撥款已經沒有任何意義。