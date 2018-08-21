「你讓我感覺像天然的女人」 偶像魅力何以恆久

圖片版權 Getty Images Image caption 1998年VH1 演唱會，弗蘭克林和一眾樂壇歌后同台合唱《天然的女人》。自左至右：格洛麗亞·埃斯特凡(Gloria Estefan)、瑪麗亞·凱利(Mariah Carey)、艾瑞莎·弗蘭克林(Aretha Franklin)、卡洛爾·金(Carole King) 、席琳·迪翁(Celine Dion) 和仙妮亞·唐恩（Shania Twain)

1967年，艾瑞莎·弗蘭克林（Aretha Franklin）引吭高歌，一曲《天然的女人》直擊世人靈魂。它很快成為弗蘭克林的標誌性曲目之一。

2018年8月16日，這位美國傳奇女歌手、「靈魂歌后」病逝，享年76歲。一段視頻旋即在網上被瘋狂分享 ，那是她3年前在貴賓齊集一堂的肯尼迪中心登台，自己鋼琴伴奏演唱《天然的女人》（A Natural Woman ）的錄像片斷。

歌聲依舊直抵世人靈魂，生猛澎湃之力一如當年。觀眾席上時任美國總統奧巴馬眼睛濕潤，歌詞的聯合作者凱露·金（Carole King）激動得難以自持。

半個多世紀來，這首靈魂樂經典被歷代歌手翻唱演繹，魔力至今不減。

流行樂壇風水流轉，「天王」「歌后」層出不窮，但弗蘭克林和她的《天然的女人》始終被仰視，堪稱偶像的偶像。

弗蘭克林病逝的消息傳出，多名當紅歌星選擇演唱此歌向逝者致敬、致哀；席琳·迪翁、奧巴馬、滾石樂隊、休·傑克曼、埃爾頓·約翰爵士、芭芭拉·史翠珊都在社交網站上發文博悼念這位傳奇歌后，麥當娜還回憶起自己15歲時與當年大紅大紫的弗蘭克林的一段交集。

中文網絡上關於弗蘭克林的文字不多，或許因為靈魂樂在華語地區屬於冷門。中國大陸近兩年較紅火的靈魂樂歌手袁婭維在電視訪談中回憶自己自學聲樂時到店裏淘唱片磁帶，不分門派，好聽就買，艾瑞莎·弗蘭克林出現在她提到的一串名字裏。

弗蘭克林諸多曲目在華語地區最為人熟知的包括《I say a little prayer》和《Respect》。

圖片版權 TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Image caption 底特律是艾瑞莎·弗蘭克林的家。她的葬禮2018年8月31日在底特律舉行。此前數日，她的遺體供

英國歌手貝弗麗·奈特形容弗蘭克林演唱《天然的女人》，「不是令人激動，而是令人震撼。」

這首歌的作者是凱露·金和前夫傑瑞·戈鋒（Gerry Goffin）。

有一天，他們正走在百老匯大街上，一輛豪華轎車突然停在倆人身旁。車窗搖下，大西洋唱片公司的維克斯勒衝他們喊了一句：」我在位艾瑞莎找歌，一首真正超級棒的金曲。給她寫一首歌怎麼樣？題目就叫《天然的女人》？」

倆人回家，晚上把孩子哄睡後一起寫成了這首歌。

然後，弗蘭克林用她無敵的歌喉和藝術表達為詞曲注入了歷久彌堅的靈魂和生命力。

從歌詞字面意思來看，《天然的女人》唱的是受到丈夫寵愛的女人的感受。

但是，評論員指出，是弗蘭克林的嗓音使得原本只是表達男女之愛的詞曲具備了超越平凡的力量；弗蘭克林的歌聲傳遞了更深層次的含義：賦權和自尊、自愛。

圖片版權 TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Image caption 弗蘭克林歌壇生涯的巔峰在1967-73年。

艾瑞莎·弗蘭克林1942年3月25日出生在孟菲斯，嗓音獨具震撼魅力，風格跨靈魂樂和流行樂，1967 - 1973年登上歌壇生涯巔峰。

她在幾十年藝術生涯中演唱了近百首節奏藍調單曲和70多首流行單曲，共獲19枚格萊美獎，其中包括11枚「最佳節奏藍調女歌手」獎，還有終生成就獎。

她是首位入選搖滾名人堂的女歌手。2008年，《滾石》雜誌發表史上最偉大百名歌手排行榜，她位居榜首。

她還是世界三大男高音之一的帕瓦羅蒂的好友，曾臨時救場，1998年格萊美頒獎儀式上替因病缺席的帕瓦羅蒂演繹了靈魂樂版本的歌劇《圖蘭多》裏的名曲《今夜無人入睡》（Nessum Dorma）。

20世紀60年代後期，美國反戰和民權、女權運動聲勢浩蕩。弗蘭克林作為美國樂壇非裔女歌星，一曲《天然的女人》引發無數少數族裔女性的靈魂共鳴。

受社會和男權雙重歧視的有色族裔女性的痛苦，似乎經由弗蘭克林的歌聲得以宣洩，而歌手也似乎成了人們心目中弱勢群體的一位代言人。

除了天生的無敵嗓音和音樂天才，弗蘭克林被奉為「靈魂歌后」，其震撼力還來自她自己的生活經歷。一種觀點是深度來自痛苦 。

孟菲斯素有美國流行音樂之都的名聲。弗蘭克林的父母離異，父親在教會任職，她自幼受非裔宗教音樂熏陶，14歲時在父親鼓勵下灌錄了第一張唱片，《信仰之歌》（Songs of Faith）。當時，她的第一個孩子已經出生。

兩年後，16歲的弗蘭克林生下第二個孩子。兩個兒子交給她的祖母照料，她繼續在樂壇打拼。又過了3年，19歲的弗蘭克林與經紀人泰德·懷特結婚，7年後離異。

1968年，弗蘭克林上了《時代》雜誌封面。她在採訪中稱懷特不止一次對她施以暴力。

關於她曾酗酒、與四名不同的男性生了4個兒子，以及最後的生活伴侶等私生活細節，文字記載不多，而且大都比較簡略。

她去世後，有消息稱她的伴侶和兒子將爭奪她留下的8000萬美元遺產。

弗蘭克林和70歲的退休消防隊員威利·威爾克森（Willie Wilkerson）一起生活了30年。倆人2012年曾經訂婚，但她的兒子們反對，她隨即取消婚約，但仍維持著和威爾克森的伴侶關係。

評論員保羅·甘巴奇尼接受BBC廣播4台採訪時表示，他認為弗蘭克林個人生活經歷的種種不幸和痛苦，賦予了她在錄製《天然的女人》時表露的直擊人心的力量。

他看了2015年肯尼迪中心的演唱視頻後斷言：」她那時仍在尋找生命裏那個了不起的男人，那個 能夠讓她感覺就像天然的女人的男人。「

圖片版權 AFP Image caption 弗蘭克林8月16日去世後，歌迷在紐約地鐵弗蘭克林街那一站的台階上貼上印著她這首標誌性歌曲歌名的貼紙： 艾瑞莎讓我感覺 -- 就像一個 -- 天然的女人

在一代又一代弗蘭克林歌迷的心中，她代表了更多。

50多年過去了，世界進入社交媒體時代，反種族歧視和反性別歧視仍然是重大議題，而《天然的女人》也仍然具有震撼靈魂、促人自尊自愛自信的力量，甚至有觀點認為比以往任何時代都更貼近時代脈絡。

流行歌后麥當娜在紐約一次歌壇頒獎儀式上說，她對年長自己16歲的弗蘭克林心懷感恩，不但因為當時弗蘭克林作為偶像的力量成為她在樂壇打拼時的精神支柱，還因為靈魂歌后「賦權我們全體」。

娛樂評論員奧沃塞吉是聽著弗蘭克林的歌長大的。

她對BBC表示，《天然的女人》，還有其他類似的觸及靈魂的歌曲，是女性尊嚴和平等的代言，超越時空。

這或許就是弗蘭克林和《天然的女人》魅力恆久的奧秘所在。