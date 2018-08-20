「文金會」後 朝韓離散家庭首度重聚

圖片版權 EPA Image caption 88歲的李奶奶要把她的結婚照帶給朝鮮的親人看。

一群韓國老人在朝鮮與親人們會面，這是他們在1950至1953年的韓戰被迫分開後的第一次重聚。

韓戰讓朝鮮半島分成韓國和朝鮮。南北韓在名義上仍是戰爭狀態，之前也曾舉辦過離散家庭會面，但這次是三年來的頭一次。

在韓國，參加會面者是經由抽籤選出，這次與會的最年長者有101歲。

這次簡短的會面可能是他們此生唯一一次、也是最後一次見到對方的機會。

誰參加會面？

圖片版權 Getty Images Image caption 這可能是他們此生第一次也是最後一次與家人重現。

這次會面有83名朝鮮人和89名韓國人參加。

雙方原定各選出100人參加會面，但有一些人因為得知他們想見的親人已經離世，因而退出。

一名92歲的女性告訴記者，這是她在1953年韓戰結束後，第一次要與親生兒子相見。

李錦善（Lee Keum-seom音譯）說，當時她的丈夫倉皇地想要逃走，他們和僅有4歲的兒子就此失去聯繫。

「我從沒想過這一天能到來，我甚至不知道他是不是還活著。」李錦善對法新社說。

「我已經超過90歲了，我不知道我還能活多久。」文炫淑（Moon Hyun-sook音譯）對路透社記者說。她即將與妹妹會面。

「我很高興這次我被選中，我高興得彷佛要飛起來。」

為何會面如此重要？

圖片版權 EPA Image caption 被戰爭分離的人們不停老去，時間不等人。

過去幾年當中，在朝韓關係相對平靜的時期，一些家庭有機會被選中會面。在過去18年中有20次這樣的會面。

前幾次的會面中，兄弟姊妹、親子、夫妻相見的場面都令人十分激動。

被戰爭分離的人們不停老去，時間不等人。現在大部分的會面已經不是直系親屬間的相見。

這次只有七名參加者會與他們的直系親屬會面，其餘的將會與他們的近親比如堂兄弟姊妹們見面。

會面將如何進行？

圖片版權 AFP Image caption 一些年長的韓國人和助理在行前酒店內聽到國歌起立。

被選中的韓國人將會乘坐巴士，由重兵護送跨過朝韓邊界，到達朝鮮旅遊勝地金剛山。

他們會在朝鮮停留三天，但一天只有幾個小時能和家人聚在一起，加起來總共只有11個小時。他們的會面將會被嚴加監控。

很多韓國人會帶禮物給像是衣服、藥品、食物給他們在朝鮮相對窮困的親人。

「我幫他凖備了一些居家用藥，像是胃藥、頭痛藥、營養補充品，以及一些每日所需的東西，」76歲的李洙南（Lee Soo-nam，音譯）即將與哥哥見面。

會有一些醫生和護士會隨團以便處理年長者可能遇到的緊急狀況。

圖片版權 EPA Image caption 一名韓國老人等待前往朝鮮與親人會面。

那些沒能參加的人怎麼辦？

上百萬人在戰爭中被迫分離。對成千上萬名在韓國但沒有被選中會面的人來說，還是有一些方法能聯繫到親人。

一些組織像是朝韓離散家庭協會（Inter-Korea Separated Family Association）或是韓國紅十字會在過去都有舉辦過虛擬或面對面的重聚。

離散家庭可以通信，如果他們住在國外，能夠第三國與親人進行視訊會面。

在政府組織的會面下，韓國政府會支付旅行和住宿費用。

一些離散家庭會經由中國北部邊界與朝鮮的親人聯繫。

非官方的會面耗費大約1500美元（約10292人民幣，46176台幣），非官方會面需要的凖備時間較短，而且也較不會受到朝韓關係冷暖的影響。

為何近期會舉辦會面？

你的器材不支持播放多媒體材料 文在寅在軍事分界線親自迎接金正恩。

這場會面由紅十字會推動。大背景是在今年四月朝鮮領導人金正恩與韓國領導人文在寅舉行會談，朝韓關係解凍。

五月，朝韓領導人再度會面，他們承諾將繼續推動離散家庭會面。

韓國也在朝鮮與美國的對談中扮演積極撮合的角色。

今年六月，金正恩與美國總統特朗普在新加坡會晤，朝鮮承諾將實現朝鮮半島無核化，雖然其真實性仍值得懷疑。