馬哈蒂爾突改行程坐高鐵 中國投資能否重新出發

圖片版權 HOW HWEE YOUNG Image caption 馬哈蒂爾抵達北京後，與中國總理李克強見面，並出席中方安排的歡迎儀式。

馬來西亞總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad ） 早前宣佈重新審視中國在當地有份投資興建的「東岸鐵路線」高速鐵路項目，引發外界懷疑中國雄心勃勃的「一帶一路」計劃是否觸礁。

他日前抵達中國，是再度擔任馬來西亞首相後首次訪華。他周一（8月20日）先後與中國國家主席習近平和總理李克強會面，此前還臨時改變計劃，離開杭州時特意乘坐高鐵到上海，才轉飛北京。

馬哈蒂爾今年5月再度執政以來，審視了許多前首相納吉布任內批准的項目。分析認為，馬哈蒂爾仍然歡迎中國在當地投資，但前提是馬來西亞必須能夠從中得益。

「沒有目的、沒有回報」

「東岸鐵路線」總長688公里，成本約140億美元，由中國國營企業中國交通建設承包。中國國務委員王勇2017年出席動工儀式時形容，這條鐵路是中國「一帶一路」計劃的旗艦項目。

馬哈蒂爾早前批評，馬來西亞不能負擔這條鐵路線，「它達不到任何目的，也不會給我們任何回報」。

圖片版權 CNS Image caption 馬哈蒂爾到訪阿里巴巴在杭州的總部，與阿里巴巴創始人馬雲見面。

其他馬哈蒂爾要求重新審視的項目，包括與新加坡協議、連接新加坡與馬來西亞首都吉隆坡的新隆高鐵。還有許多中國參與投資的項目，包括由中國石油天然氣管道局承建的輸油管和輸氣管、中國公司碧桂園在當地投巨資興建的一個房地產項目，和中國中車有份提供列車車廂的吉隆坡捷運三號線。

馬哈蒂爾在中國期間多次表示希望與華展開合作，更明言支持對方的「一帶一路」計劃。他又希望中國「體諒」馬來西亞國內有些問題需要處理，也希望藉中方投資，改善馬來西亞經濟及財政狀況。

圖片版權 Reuters Image caption 中國在一帶一路許多沿線國家投資興建鐵路，但遇上許多阻滯。

中馬互利

馬來西亞智庫亞洲策略與領導研究院高級總監劉正洲認為，馬哈蒂爾希望繼續與中國保持投資與貿易關係，但前提是必須讓兩國都能受惠。他接受BBC中文採訪時舉例說，馬哈蒂爾要求審視碧桂園的投資項目，是因為質疑這個計劃受惠人主要都只是富有的外國人。「只是這個項目剛好與中國公司有關連。」

中國官方似乎希望淡化馬哈蒂爾要求取消中資項目帶來的輿論衝擊。中國官方《人民日報》微訊公號俠客島周日（8月19日）發文指，馬來西亞要取消這些項目是因為它要減少政府支出，也希望與納吉布劃清界線。

圖片版權 EPA Image caption 馬哈蒂爾再度執政以來，審視了許多前首相納吉布任內批出的項目。

俠客島的評論指出，馬哈蒂爾競選期間「對華不友好」以及新政府暫停中資項目的炒作「甚囂塵上」，引發不少擔憂。「倘若我們以理性的眼光去看待，便知這些言論可歇矣。」

劉正洲指出，馬哈蒂爾抵達中國後的第一站是訪問阿里巴巴在杭州的總部，顯示馬哈蒂爾希望中馬兩國之間能達成技術轉移，而不是只是一些無法作後續延伸的投資項目。

「因此我認為，說馬哈蒂爾是'反華'並不公平，他只是想要一個更公平的交易。」