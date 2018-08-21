Metoo運動先鋒艾莎·阿基多被曝曾性侵未成年男星

圖片版權 AFP Image caption 意大利女演員艾莎·阿基多（Asia Argento）

意大利女演員艾莎·阿基多（Asia Argento）是最早公開出面指認好萊塢大亨哈維·溫斯坦（Harvey Weinstein）性侵的人之一。但最近，她被曝曾性侵一名未成年男星。

去年10月，意大利女星艾莎·阿基多勇敢發聲，表示自己21歲時曾被好萊塢製片人哈維·溫斯坦性侵，並鼓勵性侵受害者勇敢發聲，此後她一直被視為席捲全球的「metoo」運動的先鋒。

《紐約時報》報道稱，他們獲得的法院文件顯示，一名與阿基多合作過的小男星曾指控，2013年，阿基多曾在加州一間酒店性侵他，此後，阿基多給對方支付了38萬美元的賠償費。

圖片版權 Getty Images Image caption 2013年，吉米·貝內特（Jimmy Bennett）參加加州一個活動。

阿基多女士的律師拒絶對這些指控發表評論。

控告阿基多的男星名為吉米·貝內特（Jimmy Bennett），他當年只有17歲。在加州，可以結婚或進行性行為而不觸犯法律的最低年齡為18歲。而當年，阿基多女士37歲。

《紐約時報》報道稱，貝內特先生在文件中稱，這次遭遇使他受到了創傷，並威脅到他的心理健康和職業生涯。2004年，他在一部電影中扮演了阿基多的小兒子。

《紐約時報》稱，他們看到的法院文件顯示，阿基多律師稱，這筆錢是給貝內特先生以幫助他的，此外，阿基多女士才是對方的「獵物」。

圖片版權 Getty Images Image caption 2013年，吉米·貝內特（Jimmy Bennett）參加加州一個活動後與布蘭妮（Britney Spears）的蠟像合影。

在《名利場》發表的一份聲明中，貝內特先生的一位律師表示，他的客戶不會就此發表評論，但會在「未來24小時或更長時間內凖備一份答覆」。

溫斯坦先生的律師表示，這一事件顯示出「艾莎·阿基多的虛偽程度令人驚訝」。

溫斯坦性侵事件中另一位備受矚目的控告者羅斯·麥高恩（Rose McGowan）也對這些報道做出了回應。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @rosemcgowan I got to know Asia Argento ten months ago. Our commonality is the shared pain of being assaulted by Harvey Weinstein. My heart is broken. I will continue my work on behalf of victims everywhere. — rose mcgowan (@rosemcgowan) 2018年8月20日

她在推特上稱：「我10個月前認識了阿基多。我們的共性是都曾被維斯坦性侵，並因此而痛苦。我的心碎了。我會繼續為世界上所有的性侵受害者而發聲。」