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委內瑞拉新貨幣於本周一（20日）啟用。委內瑞拉政府同時宣佈了一系列經濟改革舉措，應對惡性通貨膨脹，希望經濟重回正軌。

新貨幣「主權玻利瓦爾」替代原有貨幣「強勢玻利瓦爾」開始流通，兩者兌換比率為1比10萬。新紙幣與舊紙幣將共存一段時間。

在此之前，國際貨幣基金組織預測，委內瑞拉的通貨膨脹今年內可能上漲到1,000,000%.

由於經濟惡化，委內瑞拉貨幣玻利瓦爾幾乎貶值到一錢不值。

路透社攝影記者卡洛斯·加西亞·羅林斯（Carlos Garcia Rawlins）用照片紀錄了購買日常生活食品和用品所需要的紙幣。

在委內瑞拉首都加拉加斯，一隻重2.4公斤的雞（約合2.22美元），共花費14,600,000玻利瓦爾。

上周四，一卷廁紙的價格是2,600,000 玻利瓦爾。

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300萬玻利瓦爾買回來這些胡蘿蔔。

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委內瑞拉人擔心新舊貨幣轉化期間會有更多不可預測的情況，紛紛購買食品以防萬一。

這包一公斤大米花費2,500,000 玻利瓦爾。

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今年7月，委內瑞拉的通貨膨脹達82,700%.

買一包衛生巾，需要3,500,000 玻利瓦爾。

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一公斤番茄，價格為5,000,000玻利瓦爾。

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一公斤奶酪與買下所需要的7,500,000玻利瓦爾。

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一包紙尿布的價格是8,000,000玻利瓦爾。

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買這一公斤肉需要9,500,000玻利瓦爾。

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