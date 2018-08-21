圖片版權 Reuters Image caption 美軍在巴基斯坦部落地區使用無人機實行打擊。一些高級軍隊將領認為只需幾年時間，自動選擇目標並自主發動攻擊的武器系統就會被廣泛使用。

無人機和機器人取代軍人作戰的現實離我們有多近，有多可怕？現在人權活動人士和許多專家都呼籲盡早採取行動，阻止"殺人機器"戰爭成為現實。

非政府組織聯合報告說，禁止使用完全自主武器的禁令的呼聲越來越高。人權組織"人權觀察"發表報告說，能自主殺人的武器系統違反確立了長達百年的國際法。

活動人士和專家說，在戰場上使用完全自主的武器違反國際法，對於長期以來要求禁止"殺人機器人"的呼聲也愈演愈烈。

隨著高科技發達國家則武器研發中加大投入，武器自主程度不斷提高的情況下，在未來戰爭中，可能會有不需要人控制的人工智能大炮，飛機，艦船和坦克投入戰鬥。

《衛報》報道說，26個國家明確表示支持禁止全面自主性武器，包括奧地利，比利時和中國在內的國家最近加入了成千上萬科學家和人工智能專家的呼籲，其中還有20位諾貝爾和平獎得主。

全球性非政府組織聯合發起的"禁止殺人機器人運動"發佈新報告說，全面自主的武器違反了馬爾頓斯條款(Martens clause)，這是國際人道法律被廣為接受的條款。

Image caption 美軍使用的負重機器人「阿爾法狗」。資料顯示，全球投入機器人的研究經費在2016年為915億美元，這個數字在2020年將增加到1880億美元

該法要求要按照"人道原則"評判新出現的技術，如果再沒有其他條約規定的情況下，由"公共良知決定"，令武裝衝突行為不僅受條約和習慣法約束，而且還要受該條款涉國際法原則約束。

前景可怕

《衛報》報道，"人權觀察"機構武器部的高級研究員邦妮・杜克蒂（Bonnie Docherty）說，允許開發並使用"殺人機器人"會破壞已經確立的道德和法律標凖，不同國家應該共同努力，在這種武器全球擴散前就杜絶這種武器。"禁止殺人機器人運動"由"人權觀察"機構協調進行。

邦妮・杜克蒂說，"越來越多來自科學家，宗教領袖，高科技公司，非政府組織，普通公民的反對說明公眾明白了 "殺人機器人"超越了道德界限。他們對此很擔心，許多國家政府也很擔心，這都需要立即採取應對措施。"

8月27日70多個國家的政府將在日內瓦參加聯合國的第六次有關會議，討論完全自主武器帶來挑戰。雖然會議並沒有達成特定目標，但是討論按照2018年一個主要的裁軍協議的模式進行。

《衛報》提到英國謝菲爾德大學人工智能和機器人專業教授諾爾·沙吉（Noel Sharkey），說他早在2007年就描述過機器人戰爭的現實。諾爾·沙吉說"把生死決定交給沒有同情心和理解力的冰冷機器，不符合馬爾頓斯條款，讓我不寒而栗。"

Image caption 機器人專家諾爾·沙吉說，把生死決定交給沒有同情心和理解力的冰冷機器不道德，這種前景令人不寒而栗（科幻影片「終結者」中的機器人戰士）。

這位給"禁止殺人機器人運動"代言的機器人專家說，他們期望更多歐洲國家參加這項努力，更強烈的呼籲將能促成明年進行談判，因為越來越多人認為，在衝突中由人控制武器系統至關重要。

部分實現

雖然完全自主的武器系統還沒有成為現實，但是一些高級軍隊將領已經表示使用這類武器，即不經人控制就選擇並且打擊目標的武器，只需幾年時間就會被廣泛使用。

《衛報》報道說，至少381種部分自主的武器和軍用機器人系統在12個國家中被部署或尚處研發階段，這些國家包括法國，以色列，俄羅斯，英國和美國。

一些自動武器系統已經進入部署階段，諸如在朝鮮半島三八線非軍事區有機械化的哨兵，以色列部署的"鐵穹"（Iron Dome）導彈防禦系統。不過這些系統還不是完全自主的武器系統。

英國的《新聞郵報》報道說，俄羅斯在太空已經部署了4個所謂的"殺人機器人"。上周許多英語媒體報道說，俄羅斯在去年10月部署的一個衛星"行為古怪"，令美國專家捉摸不透，引發對莫斯科開發太空武器意圖的擔心。

有報道說，俄羅斯反對禁止全面自主的武器系統，其後美國等國家也加入反對行列。他們會尋求阻撓未來就禁止這類武器舉行談判。

國際數據公司（IDC）的資料顯示，全球投入機器人的研究經費在2016年為915億美元，這個數字在2020年將增加到1880億美元，屆時全面自主武器將成為現實。