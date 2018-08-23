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位於俄羅斯西伯利亞鐵路中段的貝加爾湖（Lake Baikal; Байкал）給不少旅遊博客形容為神秘的人間仙境。BBC中文《時事一周》客席主持人沈平透過鏡頭帶您一窺這顆西伯利亞明珠。

貝加爾湖深1600米，是是全世界最深、蓄水量最大的淡水湖，水質清澈，夏季能見度雖然只有幾米，但冬天結冰時能見度可達40米。相傳中國西漢時期稱貝加爾湖為北海，天漢元年（公元前100年）西漢外交家蘇武被匈奴人扣押後流放畜牧於此，是為「蘇武牧羊」。

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西伯利亞鐵路1891年動工，從莫斯科到遠東港口海參崴（符拉迪沃斯托克），全程9289公里，需要7天7夜才能走完。另外有支線從貝加爾湖往南，經蒙古到達北京。

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過去曾經有一小段沿著貝加爾湖北岸，經過伊爾庫茨克（Irkutsk; Иркутск）。如今這段只用於遊客觀光，每天只有一班列車，故此遊人有機會在火車隧道漫步。

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奧爾洪島（Olkhon Island; Ольхо́н）位於貝加爾湖中部，政府提供登陸艇般的免費渡輪供遊客和島上居民往來。冬季湖面結冰時則直接開車通過。

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整個貝加爾湖一帶都是蒙古族布裏亞特人（Buryats; Буряад）的活動範圍，奧爾洪島更是薩滿教的聖地。薩滿教融合了藏傳佛教，因此也有類似的經幡。

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這種蘇聯時代的利哈喬夫（ZiL）麵包車如今在俄羅斯的大城市都幾乎絶跡，但卻是奧爾洪島上的主要交通工具。

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雖然奧爾洪島夏季氣溫不到20攝氏度，俄羅斯遊客抓緊時間享受日光浴，而中國遊客則從頭裹到腳，就怕曬黑。兩地文化差異可見一斑。

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奧爾洪島上有1500名居民，每年夏天和1月到3月是旅遊旺季，也是當地人的主要收入來源之一。

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距離伊爾庫茲克70公里的小鎮利斯特維揚卡（Listvyankal; Листвя́нка）是貝加爾湖沿岸最熱門的度假地點。白天幾乎被俄羅斯和中國遊客擠得水洩不通，只有日落之後才恢復寧靜。

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攝影：沈平