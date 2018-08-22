Metoo運動先鋒艾莎·阿基多否認曾性侵未成年男星

圖片版權 AFP Image caption 阿基多否認與貝內特發生過性關係。

《紐約時報》近日報道稱，意大利女演員、Metoo運動先鋒艾莎·阿基多（Asia Argento）曾在2013年性侵當時的未成年男星吉米·貝內特（Jimmy Bennett）並為此支付了38萬美元的封口費。

貝內特曾在2004年的一部電影中扮演阿基多的小兒子。2013年，阿基多37歲，貝內特17歲。

阿基多強烈否認了這一指控，稱《紐約時報》的報道內容「絶對錯誤」，並對此「深感震驚」。她稱自己「從未與貝內特發生性關係」。《紐約時報》的報道稱，阿基多被指控與貝內特發生完整的性關係之前，幫貝內特做了口交。

圖片版權 Getty Images Image caption 2015年，貝內特在好萊塢。

去年10月，意大利女星艾莎·阿基多勇敢發聲，稱自己21歲時曾被好萊塢製片人哈維·溫斯坦性侵，並鼓勵性侵受害者勇敢發聲，此後她一直被視為席捲全球的「metoo」運動的先鋒。

《紐約時報》報道稱，阿基多在指控溫斯坦性侵她之後的幾個月，給了貝內特一筆封口費。而貝內特稱此事對他的身心健康和職業身涯都造成了影響。

阿基多承認給了貝內特一筆錢，但否認發生過性關係。她堅稱自己與貝內特只是朋友關係，但是他們的友誼在她指控溫斯坦之後就結束了，因為那時貝內特「突然向我要一筆過高的費用」。

當時的阿基多正在與美國名廚、電視主持人安東尼·波登（Anthony Bourdain）談戀愛，後者在今年6月自殺身亡。

阿基多在聲明中稱，當時波登希望此事「能私下解決，並且貝內特也希望私下解決」。「安東尼覺得貝內特是個危險人物，並且他的行為可能帶來負面的公眾影響。因次我們決定同情他，滿足他的要求，給了他一筆錢。」

溫斯坦的律師本·布拉夫曼（Ben Brafman）說，「可能最令人震驚的是時機，這表明在同一時間，阿基多正在秘密解決自己性侵未成年人的行為，她將自己置於譴責溫斯坦先生的最前線。但她與溫斯坦先生的性關係是兩位成年人之間互相同意的行為，並且他們的親密關係持續了四年多。」