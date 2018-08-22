十萬元變一元 委內瑞拉新幣發行後的「癱瘓」時刻

圖片版權 Reuters Image caption 受惡性通貨膨脹影響，一包紙尿布的價格是800萬舊玻利瓦爾。

委內瑞拉在周二（21日）開始啟用新貨幣，整個國家似乎突然陷入停擺。

成千上萬的商鋪關門歇業，以適應新貨幣「主權玻利瓦爾」（sovereign bolivar），許多工人也沒有開工。在首都加拉加斯，一杯咖啡的價格從上個月的250萬元舊玻利瓦爾變成了現在的25新玻利瓦爾。

委內瑞拉於本周啟用新貨幣「主權玻利瓦爾」替代原有貨幣「強勢玻利瓦爾」（strong bolivar）的。兩者兌換比率為1比10萬，新舊紙幣將共存一段時間。委內瑞拉政府同時宣佈了一系列經濟改革舉措，應對惡性通貨膨脹，希望經濟重回正軌。

委內瑞拉政府稱會遏止通貨膨脹，但一些批評聲音認為發行新貨幣會讓通脹危機加劇。新貨幣已於周二開始流通。

總統馬杜羅（Maduro）宣佈周一為公眾假期，讓商店、銀行、國民們適應貨幣轉換。

分析：被混亂主宰的石油國度

BBC駐拉丁美洲記者格蘭特（Will Grant）

委內瑞拉首都加拉加斯在一個工作日空曠得詭異，一些反對派發動罷工，但大部分人只是出於不安而坐在家中，他們不知道新貨幣會將這個陷入困境的國家帶往什麼方向。

事實上，委內瑞拉現在就是一個癱瘓的國家。這個富含石油的國家現在被混亂主宰，在歷史上看來，委內瑞拉正處於一個極度不穩定的狀態。

目前還未見大規模暴力事件或抗議，但在新貨幣即將流通前，全國境內部署了更多的安全人員。

總統馬杜羅表示，新貨幣將會是對抗螺旋式惡性通貨膨脹的解藥。但一般民眾並不相信他，民眾仍對未來憂心忡忡。委內瑞拉的鄰國正疲於應付數百萬流入鄰國的委內瑞拉人。

新舊貨幣的兌換比率為1比10萬，意即上個月在首都一杯賣250萬強勢玻利瓦爾的咖啡，現在價值25主權玻利瓦爾。

委內瑞拉政府發行了最低面值為2主權玻利瓦爾、最高面值為500主權玻利瓦爾的紙幣，以及兩種面值的硬幣。

圖片版權 Reuters Image caption 委內瑞拉新貨幣出爐。兩者兌換比率為1比10萬。

但首都民眾對BBC表示，他們周二從自動提款機取錢時，被限制最多只能取到10主權玻利瓦爾。黑市的美金交易更因混亂與經濟不穩而暫停。

同樣是周二，委內瑞拉北部海岸發生強烈地震，首都也感受到震度，許多城市居民撤出住宅避難。

美國地震學家測得里氏7級地震，委內瑞拉當局則測得里氏6.3級。

根據路透社報道，目擊者表示，海岸地帶的居民們在街上倉皇奔跑。目前沒有傷亡傳出。

稍早之前，委內瑞拉一些城市居民蜂湧而出，爭搶新貨幣。

委內瑞拉政府還出台了多項配合新貨幣的政策，包括從9月1日開始，將最低基本工資調漲34倍，調漲稅額，並削減之前過於寬鬆的燃料補貼。

總統馬杜羅更宣佈，新貨幣主權玻利瓦爾將會與國家發行的加密貨幣石油幣（petro）掛勾。

但美國已經禁止美國公民在ICOindex.com這個加密貨幣交易所交易石油幣，並稱石油幣是「一個騙局」。

「將主權玻利瓦爾與石油幣掛勾等於沒有與任何東西掛勾。」經濟學家路易斯·比森特·萊昂（Luis Vicente León）對法新社表示。