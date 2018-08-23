前私人律師科恩認罪 特朗普總統離被彈劾還有多遠

圖片版權 Getty Images Image caption 科恩曾說他願意為特朗普"擋子彈"。

美國總統特朗普前律師科恩（Michael Cohen）早前承認向兩名據報與特朗普有染的女子提供「封口費」。毫無疑問此舉違反了美國選舉法律。美國還有三個月就舉行中期選舉，如果民主黨成功取得參眾兩院控制權，特朗普就有可能成為第一名因彈劾而下台的美國總統。

科恩周二（8月21日）在紐約法院承認，受一名「聯邦選舉候選人」所托，向美國成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）和前花花公子模特麥克杜格爾（Karen McDougal）分別支付13萬和15萬美元的費用，要求她們不能向外界透露與特朗普的關係。

科恩在法庭內沒有提到特朗普的名字，但他的律師戴維（Lanny Davis）指，科恩指的就是特朗普。美國白宮至今未就科恩的案件作公開評論，但特朗普在社交網站評論另一名前度幕僚的案件時，間接批評科恩「屈服」。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國成人片女星丹尼爾斯（左）和前花花公子模特麥克杜格爾（右）。

科恩犯了甚麼法？

科恩承認，向丹尼爾斯和麥杜格爾提供封口費是為了「影響美國總統選舉的結果」。路透社引述專家表示，這種「以金錢掩飾醜聞」的行為在美國法律被視為政治捐獻，而候選人獲得政治捐獻後必須申報，沒有申報這種政治捐獻可能觸犯相關法律。

紐約州檢察官胡扎米（Robert Khuzami）指，除了與丹尼爾和麥杜格爾封口費相關的控罪外，科恩還承認在過去五年合共隱瞞超過100萬美元的收入。這些控罪加起來最多可被判囚65年，但他認罪後有望獲減刑至5年3個月。

胡扎米又指，科恩身為律師仍然觸犯這個罪行，令他的案情「特別嚴重」。法庭將在12月12日判刑，他目前以50萬美元保釋。

科恩的案件會影響特朗普嗎？

特朗普曾多次否認知道科恩向丹尼爾和麥杜格爾提供封口費，其後改變說法，承認有向科恩歸還封口費的費用。

科恩認罪後，特朗普否認自己的行為犯法。特朗普的律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）也指出，這兩筆封口費只是用來避免特朗普與他的家人「尷尬」，與特朗普競選總統無關，他更強調特朗普目前沒有被控任何罪行。

圖片版權 AFP Image caption 科恩認罪後，特朗普在社交網站批評他"屈服"。

科恩的律師戴維在審訊結果後，質問如果科恩因為封口費被判有罪，「為甚麼在特朗普身上就不是罪行？」

有法律專家指出，只要特朗普一天還是美國總統，他都不大可能會被刑事調查。美國國會有權在總統干犯「嚴重罪行或不檢行為」時彈劾他，但現在國會參眾兩院均由共和黨控制，除非民主黨在11月的中期大選取回國會控制權，否則這不大可能成事。即使民主黨成功取回參眾兩院控制權，部份共和黨議員也須要倒戈支持民主黨，彈劾議案才能有望取得成功。

「災難性」後果

BBC駐北美記者安東尼·祖爾切（Anthony Zurcher）認為，除了科恩遭受指控外，特朗普的前競選經理馬納福特（Paul Manafort）的案件，也可能導致共和黨議員倒戈支持民主黨，對特朗普提出彈劾。

弗吉尼亞州陪審團早前裁定，馬納福特詐騙等八項罪名成立， 最多可能被判囚80年。他下個月還需要就被控洗黑錢、作虛假聲明等控罪，在華盛頓特區法庭應訊。特朗普曾經形容馬納福特是個「好人」，令外界猜測特朗普是否會特赦他，但馬納福特目前都只是與州政府對簿公堂，而美國法律規定總統只能特赦在聯邦法院被控的疑犯。

安東尼·祖爾切形容，萬一馬納福特倒戈，與調查「通俄門」事件的聯邦特別檢察官穆勒（Robert Mueller）合作並作證，將為特朗普帶來「災難性」後果。